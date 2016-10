Prva kraljeva poroka po padcu komunizma

TIRANA – V glavnem mestu Albanije se je konec tedna trlo predstavnikov modre krvi. V Tirano so prišli na poroko princa Leka II. in igralke Elie Zaharie, zaročena sta bila kar šest let. Med svati so bili predstavniki 20 kraljevih družin, vključno s princem Michaelom Kentskim, ki je bratranec angleške kraljice Elizabete II., poroke sta se udeležili tudi belgijska princesa Lea in španska kraljica Sofija.



Albansko kraljevo družino so leta 1939 iz domovine izgnali italijanski fašisti. Po drugi svetovni vojni, ko so oblast prevzeli komunisti, so kralja Zoga I., ženinovega dedka, ki je Kraljevino Albanijo vodil med letoma 1928 in 1939, označili za izdajalca. Družini so odvzeli vse pristojnosti in jo izbrisali iz zgodovinskih knjig. Naziva monarha pa jim niso odvzeli nikoli, zato ženinov oče Leka I. še vedno nosi uradni naziv albanskega kronskega princa. Družina se je v domovino vrnila v prvi polovici 90. let in ima še vedno velik vpliv. Leka II. je zaposlen na zunanjem ministru kot diplomatski predstavnik države.



Poroka je potekala v velikem slogu. Par si je večno zvestobo obljubil v veličastni kraljevi palači v Tirani, poročil pa ju je tiranski župan Erion Veliaj. Njuno zvezo so uradno blagoslovili predstavniki vseh verskih skupnosti v državi. Nevesta je med obredom nosila belo obleko, pravo mojstrovino iz dragocenih materialov in okrašeno s čipkami in biseri. Glavo ji je krasila tiara s tančico, ki je bila tako dolga, da so vlečko pomagale nositi v albanska narodna oblačila opravljene družice.