Protest zapornikov zaradi toaletnega papirja

STOCKHOLM – Zaporniki v švedskem zaporu so spisali pritožbo. Moti jih novi standard toaletnega papirja, poroča RT. »Je trd, neprijeten in ima premalo slojev,« naj bi trdili v pismu ombudsmanu. Navajajo, da zaporniki tudi zaradi tamkajšnje hrane hodijo na stranišče pogosteje, zaradi česar jih skrbi standard papirja.

Varuh človekovih pravic se še ni odzval, je pa potrdil prejem pisma zaskrbljenih zapornikov iz Salberga. Gre za zapor, ki je bil zgrajen leta 2007. V njem je 63 celic, zapornikom, obsojenim za umore in drugo, pa so dovoljeni medsebojni stiki, lahko kuhajo in perejo svoje perilo. Obsojencem sta na voljo tudi fitnes in savna.

Kot še piše RT, se na Švedskem raje osredotočajo na rehabilitacijo zapornikov, namesto na kaznovanje. Že to, da so brez svobode, naj bi bila namreč dovolj velika kazen.