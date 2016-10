Prodala bo nedolžnost in kupila hišo staršem

SEATTLE – Katherine Stone iz Seattla v ZDA je ena od 20 mladih žensk, ki delajo v Kit Kat Ranchu, enem od zakonitih bordelov v Nevadi. A se od drugih prostitutk močno razlikuje: devica je!



Tam živi od maja in se uči zapeljevanja strank, in to brez seksa. Katherine namreč svojo nedolžnost prodaja, dobil jo bo najboljši ponudnik, pravi in še, da se čuva za nekoga zares posebnega. Ponudbe se stekajo, najvišja je menda kar 400.000 dolarjev.



Z denarjem bo 21-letnica, ki je nekoč sanjala, da bo postala odvetnica, pomagala staršem. Decembra 2014 je kratki stik povzročil požar, ta pa je uničil njihovo družinsko hišo v Seattlu, ki ni bila zavarovana, ostali so brez vsega. Katherine se je odselila k sorodnikom, njeni starši pa so se spopadali z računi. »Nekaj časa so celo živeli v požgani hiši. Zares težko se je postaviti nazaj na noge,« je povedala 21-letnica, ki bi rada družini kupila novo hišo.



Lani poleti je brala o Natalie Dylan, ki je leta 2008 prodajala nedolžnost, da bi si plačala študij. Pomagal ji je Dennis Hof, poslovnež iz Nevade, ki ima tam sedem bordelov. Poiskala je njegov elektronski naslov in mu poslala pismo. In potem je čakala. Hof ji je odgovoril, da je pripravljen reklamirati njeno ponudbo. »Prebrala sem vse o bordelih, pomislila sem, da je to možnost za ureditev vsega,« pravi Katherine in še, da je sčasoma ugotovila, kako delujejo spolna industrija, bordeli: »Za izkušnjo gre. Ljudem ponujamo druženje, ki jim manjka v življenju, ne gre zgolj za seks.« Pravi, da dokler njene zgodbe niso objavili mediji, starši niso vedeli, kje dela; sestra da je še premlada, da bi spremljala novice, z očetom pa nimata več pravega odnosa. Mama pa, čeprav ni zadovoljna z njeno odločitvijo, jo podpira, vsak dan se slišita: »Še vedno mi pravi, da me ima rada.«

Dekle se prodaja iz ljubezni do družine.

Zgodba o prodaji nedolžnosti je bila deležna veliko komentarjev, eni jo podpirajo, drugi kritizirajo. »Dokler niso v moji koži, ne vedo, kaj se zares dogaja. Kriza je, unovčujem tisto, česar večina žensk ne... Med odraščanjem me je zanimala le šola. Imela sem veliko zunajšolskih dejavnosti in dobro vzgojo, starši so precej konservativni. Vsak gre po svoji poti in jaz sem izbrala to. Nič ne obžalujem. Brala sem komentarje, da mi bo nekoč žal, a tega v resnici ne verjamem.« In še: »Ljudje pravijo, da bi morala to storiti iz ljubezni. A če dobro pomislite, prav to delam, iz ljubezni do družine.«



Njene stranke, še pove, vedo, da je še devica in da še čaka na ponudbe. Doslej je tri resne že zavrnila, z zainteresiranimi se je sestala, eden je ponudil 400.000 dolarjev, a ji moški ni bil všeč. »To je le začetek. Še vedno se učim, tukaj v bordelu. Prezgodaj je, da bi se odločila, a zagotovo ne bom izbrala samo zaradi denarja. Čakam na moškega, s katerim bom občutila povezanost, tako da bo izkušnja čudovita za oba.«