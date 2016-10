Prodajalec čaja je postal maneken

ISLAMABAD – Za črnolasim in modrookim 18-letnikom, ki na ulici v pakistanskem Islamabadu prodaja čaj, poslej vzdihujejo mnoge, tudi zahodnjakinje. Potem ko je fotografinja na instagramu objavila njegovo fotografijo, ki je skorajda v trenutku postala viralna, torej so jo delili številni uporabniki družabnih omrežij, se je začel ukvarjati z novim, precej bolj donosnejšim delom, manekenstvom.



Arshad Khan je prodajal čaj na bazarju v pakistanski prestolnici, ko ga je – v modri srajci, z gostimi črnimi lasmi in modrimi očmi –opazila Jiah Ali in ga fotografirala; bilo je prejšnjo nedeljo. Posnetek je potem objavila na instagramu, od tam pa so ga kmalu delili na twitter in facebook. Najstnik je skoraj takojci postal senzacija, a to je bil šele začetek njegove odisejade. Vsi so se spraševali, kako mu je ime. To so ugotovili pred dvema dnevoma: Arshad Khan, doma iz okrožja Kohat, čaj na bazarju kuha tri mesece.



Za lokalni časnik je povedal, da je prvikrat okusil vonj po slavi, ko je opazil nekaj dečkov, v rokah so nosili letake z njegovo fotografijo. In ne le to, obletavati so ga začeli tudi novinarji lokalnih časnikov, vsi so z njih hoteli narediti intervju. Povedal jim je, da mu pozornost vsekakor godi, vendar bi – profesionalec do konca – raje videl, da ga ne fotografirajo, medtem ko dela. Mladenič je namreč povedal, da je bila ob njegovi stojnici vsak dan gneča, obiskalo ga je od 30 do 50 deklet: »Hotele so me spoznati, me fotografirati.«



Že dan po razkritju njegovega imena oziroma štiri dni po objavi njegove fotografije na spletu pa je iznajdljiv spletni trgovec Fitin.Pk izkoristil Arshadovo nenadno slavo in z njim podpisal pogodbo za manekensko delo. In ko so ga vprašali, ali bi bil pripravljen nastopiti tudi v filmih, je izstrelil kot iz topa: »Seveda!« Pa naj še kdo dvomi o izjemnem potencialu družabnih medijev!