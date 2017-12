Prodajal je jedrske rakete

SYDNEY – Avstralske oblasti so prijele Avstralca korejskih korenin ter ga obtožile poskusa prodaje delov severnokorejskih jedrskih raket in tehnologije na črnem trgu, da bi pridobil denar za Pjongjang, kar pa je v nasprotju s sankcijami Združenih narodov. Devetinpetdesetletnik je zdaj v priporu, grozi mu 10 let zapora. Osumljeni je poskušal prodati dele balističnih raket, načrte za izdelavo in tudi tehnologijo. Če bi mu uspelo, bi za Severno Korejo zaslužil več deset milijonov dolarjev. Moški, ki v Avstraliji živi 30 let, je pri organizaciji prodaje uporabljal kriptirana sporočila. Neil Gaughan iz avstralske federalne policije ni želel razkriti potencialnih mednarodnih kupcev, povedal je le, da v te načrte niso bile vpletene vlade ali uradniki. »Ta moški je zvest agent Severne Koreje, ki je mislil, da služi višjim domoljubnim ciljem,« je povedal Gaughan. Osumljenec, ki so ga avstralski mediji identificirali kot Chan Han-choija, je bil v stiku s severnokorejskimi oblastmi. Obtožen je v šestih točkah obtožnice, tudi prodaje premoga v Indonezijo in Vietnam.