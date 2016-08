Priprave na katastrofo

Nemčija se pripravlja na katastrofo: svoje državljane namerava spodbuditi k skladiščenju hrane, vode in drugih nujnih potrebščin – če bi se zgodila nesreča ali oborožen napad. Država je o tovrstnih ukrepih javno spregovorila prvikrat po koncu hladne vojne. Predlog je del načrta razvoja civilne zaščite, ki državljanom svetuje, naj imajo doma dovolj zaloge, zlasti hrane, vode (dva litra na posameznika na dan), denarja in zdravil, za deset dni, da bi laže počakali na pomoč države. O načrtu, napisan naj bi bil na 69 straneh, so včeraj razpravljali na notranjem ministrstvu. V skladu s predpisanimi varnostnimi ukrepi se bodo morali Nemci primerno pripraviti na dogodke, ki bi utegnili ogroziti njihov obstoj in jih v prihodnosti ni mogoče kategorično izključiti. Med drugim so omenjeni zanesljivi alarmni sistemi, strukturna zaščita zgradb in večje zmožnosti zdravstvenega sistema.



Evropska najbolj poseljena država, ki jo še preganja nacistična preteklost, je bila desetletja previdna glede obrambnih zadev. Letos pa se je to spremenilo: v Nemčiji – lani je v državo vstopilo več kot milijon beguncev – vlada visoka pripravljenost zaradi več terorističnih napadov v zadnjem času, odgovornost za dva je prevzela Islamska država; Berlin je oznanil, da namerava več denarja nameniti policiji in varnostnim silam, zasnovati nameravajo posebno enoto za spletne zločine in terorizem. In čeprav naj država ne bi bila tarča večjega napada, te možnosti politiki vendarle ne morejo z gotovostjo izključiti. Obrambno ministrstvo namerava vojake usposobiti za ustrezno ravnanje v terorističnih napadih, obrambni minister Thomas de Maiziere pa je prejšnji teden govoril o ostrejših novih protiterorističnih ukrepih, tudi o predlogu, da bi džihadističnim borcem odvzeli nemško državljanstvo.