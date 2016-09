Princesa ukazala, naj oblikovalca ubijejo

PARIZ – »Ubij tega psa, ne zasluži si živeti,« je savdska princesa ukazala svojemu varnostniku po tem, ko je notranjega oblikovalca v svojem razkošnem pariškem stanovanju prisilila, da ji je poljubil nogo.



Multimilijonarka, ki je francoski mediji niso imenovali, se je na začetku poletja spravila nad notranjega oblikovalca, ki so ga v stanovanje v pariškem 16. okrožju, natančneje na Aveniji Foch, prestižni ulici ob Slavoloku zmage, poklicali zaradi pleskanja. A princesa, ki naj bi bila v sorodu s pokojnim kraljem Khalidom bin Abdulaziz Al Saudom – nekateri poročajo, da je njegova hči –, ni bila zadovoljna. Ko je opazila, da moški fotografira prostor s svojim pametnim telefonom – to dandanes oblikovalci pač počno –, je vzrojila in ga obtožila, da namerava fotografije prodati medijem in zaslužiti. Potem je ukazala varnostniku, ki je domnevno nosil pištolo, naj ga pretepe – moškega naj bi udaril v glavo –, mu zveže noge in roke, nato pa zahtevala še, naj ga prisilijo, da ji poljubi noge. Francoski časnik Le Point poročajo, da je trajalo skoraj štiri ure, preden so nesrečnika vrgli iz stanovanja in mu ukazali, naj se nikoli več ne vrne. Ne samo v stanovanje, temveč v celotno okrožje. No, oblikovalec si je drznil zahtevati plačilo za opravljene storitve, približno 20.000 evrov, in še, naj mu vrnejo orodje. Seveda se ni obotavljal, odpravil se je na policijo in dogodek prijavil ter podkrepil z dokazi: buškami in podplutbami na glavi, ki jih je utrpel v napadu.



Kriminalno preiskavo bo, pravijo poznavalci, oteževal spor glede denarja pa tudi dejstvo, da so savdski kraljevi v Franciji privilegirani in z njimi ravnajo v rokavicah.