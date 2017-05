Priložnost, da te kap? Podarjajo nepremičnine

RIM – V sosednji Italiji bodo podarili 103 zgodovinske nepremičnine. Mednje spadajo gradovi, samostani in stolpi. Če ste že začeli pakirati, naj vas nekoliko ustavimo. Italijanska vlada želi na ta način spodbujati turizem in zato nepremičnine podarja, a le tistim, ki bodo zanje ustrezno poskrbeli oz. jih obnovili in tam izvajali kakšno dejavnost, ki bo privabila obiskovalce. Najprej torej potrebujete dober načrt.

Nekatere nepremičnine so ob znameniti Apijevi cesti (latinsko Via Appia), ki vodi od Rima do Brindisija na jugu, nekatere tudi ob dobro znani Via Francigena, ki pa vodi severno od Rima.