Priljubljene živali pred izumrtjem

CANCUN – Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) je na konferenci v Cancunu žirafe uvrstila na rdeči seznam živali, ki jim grozi izumrtje. V zadnjih treh desetletjih je število žiraf upadlo za okrog 40 odstotkov, saj so močno ogrožene zaradi nezakonitega lova – lovijo jih zaradi mesa –, vojnih območij ter kmetij, ki se vse bolj širijo v divjino. V Afriki je bilo še leta 1985 od 150.000 do 163.000 žiraf, po zadnjih podatkih jih je manj kot 98.000.



Julian Fennessy, strokovnjak za žirafe z IUCN, opozarja: »Žirafe so sestavni del podobe Afrike, ki nam jo kažejo mediji, prav tako jih lahko občudujemo v živalskih vrtovih. Toda žal se ljudje – vključno z okoljevarstveniki – ne zavedamo, da te ogromne živali izumirajo. Zadnji čas je, da žirafe, ki so ena najbolj markantnih živali na svetu, zavarujemo pred izumrtjem.«



IUCN je na rdeči seznam uvrstil tudi nekatere ptice, med njimi afriškega sivega papagaja. Podatki o izginjanju te vrste so alarmantni, saj se je populacija te ptice v Gani zmanjšala za kar 99 odstotkov v primerjavi z razširjenostjo leta 1991. Stuart Marsden, profesor z univerze v Manchestru, opozarja, da je bilo na določenem območju nekoč mogoče najti od 700 do 1200 sivih afriških papig, zdaj jih je tam manj kot deset.



Glavni razlog za tako opustošenje sta lov in trgovina. Med letoma 1975 in 2013 so ujeli okoli 3,2 milijona afriških sivih papagajev in jih prodali kot domače ljubljenčke. Te papige, ki jih zaradi izredne inteligence imenujejo tudi papige Einstein, so namreč zelo priljubljene, saj znajo oponašati večino zvokov: od telefonskega zvonca do šuma tekoče vode in človeškega govora.



Žirafe in afriški sivi papagaji pa sta le dve vrsti, ki sta na rdečem seznamu, na katerem je 85.604 vrst. Toda več kot četrtina oziroma kar 24.307 jih ima oznako, da jim grozi izumrtje, ali pa so opredeljene kot kritično ogrožene, ogrožene ali ranljive.