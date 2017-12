Prihaja program, ki bo transseksualce vrnil v »normalno življenje«

KUALA LUMPUR – Malezijska zvezna država Terengganu načrtuje poseben program, namenjen transseksualcem, ki se želijo »vrniti v normalno življenje«. Zagovorniki pravic LGBT v tej konservativni, pretežno muslimanski državi so do programa kritični.

Prostovoljna udeležba

Udeležba v programu, ki bo potekal več dni v letu 2018, bo prostovoljna. Vključeval bo strokovnjake s področja zdravja, psihologije in vere ter tudi transseksualce, ki so se »vrnili v normalno življenje«.

Zagovorniki pravic skupnosti LGBT so do projekta kritični. »Če od nekoga zahtevate, da ni to, kar je, to negativno vpliva na njegovo zdravje in dobro počutje,« je povedala Thilaga Sulathireh, soustanoviteljica skupine transseksualcev Justice for Sisters.

Nevladna organizacija Human Rights Watch v letošnjem poročilu opozarja, da je v Maleziji diskriminacija proti pripadnikom skupnosti LGBT »vsiljiva«. Tam imajo med drugim zakon, ki prepoveduje homoseksualnost, kršiteljem pa grozita zapor in telesno kaznovanje.