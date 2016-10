Prihaja ledena doba? Pripravljalo naj bi se 120 dni snega

LONDON – Angleži se pripravljajo na hudo zimo, saj so se v njihovih medijih začele pojavljati novice o tem, da naj bi jih čakalo kar 120 dni snega. Kljub vsemu pisanju strokovnjaki napovedi še niso potrdili, vendar se prebivalci vseeno sprašujejo, ali jih nemara res ne čakajo štirje »pobeljeni« meseci.

Nekateri časopisi že pišejo o tem, da bodo imeli težave v prometu, in prebivalcem svetujejo, kako naj se pripravijo na prihod grdega vremena. Mraz naj bi se začel v začetku novembra, najbolj pa naj bi pritisnil decembra in januarja.

Preplah naj bi se začel po napovedi vremenoslovca Jamesa Maddena, ki je gledalce opozoril, da bo zima prinesla več resnično zimskih obdobij, ki se bodo Angležem vtisnila v spomin. Glede na napovedi se nekateri tudi bojijo, da bi se ponovilo to, kar se je zgodilo 2010 in 2011, ko so zaradi obilice snega morali zapreti letališča, kar zadeva varnost in življenje prebivalcev, pa predstavniki oblasti zagotavljajo, da je država pripravljena na zimsko idilo.