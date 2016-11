Pricurljal osnutek Trumpovih načrtov in razkril, kaj bo najprej prekinil

WASHINGTON – V javnost je pricurljal dokument, ki razkriva poteze Donalda Trumpa, najslavnejšega slovenskega zeta in novoizvoljenega predsednika ZDA, že prvi dan, ko bo stopil v Belo hišo in prevzel oblast.

Takoj naj bi se lotil preoblikovanja ameriške trgovinske politike, poroča CNN, ki se mu je uspelo dokopati do memoranduma njegove ekipe.

Vse je stvar debate?

Dokument razkriva, kaj naj bi Trump naredil v prvih 200 dneh svoje vladavine. Bolj kot za dokument naj bi sicer šlo za osnutek, o katerem naj bi se še razpravljalo. Vse skupaj naj bi bila nekakšna kopija njegovih predvolilnih obljub, vprašanje pa je, koliko od njegovih prvotnih idej bo preživelo do inavguracije, ki bo 20. januarja.

Trumpovi trgovinski načrti naj bi prekinili povezavo z globalističnimi krili republikanske in demokratske stranke. Administracija naj bi spremenila trgovsko politiko in pripravila nove sporazume, ki so v osnovi v interesu ameriških delavcev in podjetij. Med temi se omenja izstop iz Nafte (op. p.: Severnoameriški prototrgovinski sporazum, ki so ga podpisale Kanada, Mehika in ZDA), zaustavljanje sporazuma o transpacifiškem partnerstvu, zaustavitev »nepoštenega uvoza«, »končanje nepoštenih trgovinskih praks«, sklepanje bilateralnih trgovskih sporazumov, pa tudi zadrževanje in vračanje delovnih mest v sektor proizvodnje.

Nad najslabši sporazum

Že prvi dan naj bi se lotil Nafte, ki ga je poimenoval za najhujši sporazum. Naročil bo študijo s posledicami, če ZDA izstopijo iz tega sporazuma, in obvestil Mehiko in Kanado, da ZDA želijo vložiti amandmaje k sporazumu. Na 100. dan se bo fokusiral na Kitajsko, na 200. dan pa bo, če amandmaji ne bodo upoštevani, izstopil iz Nafte.