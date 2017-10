Pri spletnem gigantu priznali: hekerji so naredili večjo škodo, kot so mislili

NEW YORK – Kraja podatkov pri Yahooju leta 2013, ki je že doslej veljala za največjo znano krajo podatkov, je bila obsežnejša, kot so prvotno domnevali. Hekerjem je uspelo pridobiti dostop ne samo do milijarde, ampak do vseh treh milijard poštnih računov. Ni še znano, koliko poštnih računov pri Yahooju je bilo v času napada dejansko aktivnih. Kot je v noči na danes potrdil novi lastnik Yahooja, telekomunikacijski ponudnik Verizon, so nedavno pridobili nove informacije, iz katerih so razvidne nove razsežnosti kraje podatkov.

Med ukradenimi podatki naj ne bilo nešifriranih osebnih gesel ali podatkov o kreditnih karticah ali bančnih računih, je potrdil Verizon. So pa napadalci pridobili dostop do imen, spletnih naslovov, telefonskih številk ter prikritih gesel, morda celo odgovore na vprašanja v primeru pozabljenega gesla, ki se lahko pojavljajo tudi na drugih spletnih straneh.

Yahoo je šele lani priznal, da je bil leta 2014 žrtev hekerskega napada, ki naj bi prizadel okoli 500 milijonov Yahoojevih uporabnikov, kmalu za tem se je izvedelo za še večji napad v letu 2013. Razkritja so privedla do tega, da se je nakupna cena za Yahoo znižala za 350 milijonov ameriških dolarjev. Verizon je kljub temu Yahoo kupil za slabih 4,5 milijarde ameriških dolarjev, takratna direktorica Yahooja Marissa Mayer pa se je odpovedala izplačilu bonitet.