Pri nas ne boste našli kitajskega Steva Jobsa

SHENZHEN – Kitajski Huawei se je iz majhnega podjetja, ki je izdelovalo releje za telefonske centrale, v treh desetletjih razvilo v največjega dobavitelja telekomunikacijske in mrežne opreme na svetu ter tretjega največjega proizvajalca pametnih telefonov, ki naskakuje primat Samsunga in Appla. O delu kitajskega velikana in razlikah v kulturah smo se pogovarjali z Joejem Kellyjem, šefom mednarodnega korporativnega komuniciranja pri Huaweiju, ki od leta 2012 dela in živi v Shenzhenu na Kitajskem.



Kako gre Huaweiju na evropskem trgu?



V Evropi imamo trenutno 13-odstotni delež (v Sloveniji je menda že 16-odstotni). Na nekaterih trgih nam gre zelo dobro, na drugih smo še nekoliko zadaj. Kako bomo to uredili? Naredili bomo še boljše izdelke. Odkrit bom: ko sem pred štirimi leti prišel na Kitajsko, sem dobil tedaj najboljši Huaweijev telefon – in ni bil ravno fantastičen. Odtlej so naši izdelki, kar se kakovosti, materialov, izdelave, dizajna in zmogljivosti tiče, postali veliko boljši. Ljudje jih zdaj tudi prej opazijo. A konkurenca je zelo močna. Naša blagovna znamka pametnih telefonov je stara šele šest let. Ne izdelujemo pralnih strojev in televizorjev, po katerih bi nas ljudje poznali od prej, tako da smo pravzaprav začeli iz ničle. To pa zahteva čas in denar, dobre izdelke in kanale. Ko sem kupoval telefon za svojo zdaj že nekdanjo ženo, sem šel v trgovino in dejal, da bi rad kupil huaweija. In prodajalec mi je rekel: 'Ne, gospod. Želite apple? Želite samsung?' Ko zdaj vstopim v trgovino, je huawei prisoten povsod. V to pa je treba vlagati, delati reklamne kampanje, postavljati jumbo plakate. Ko zdaj potujem po svetu, povsod vidim Scarlett Johansson. Za to potrebuješ denar in čas, a tudi čas in denar nista dovolj, če izdelek ni dober in če nimaš pravih kanalov.



Kaj pa ZDA?



ZDA so drugačne. V Evropi se približno polovica pametnih telefonov proda prek mobilnih operaterjev. Greš k lokalnemu operaterju, izbereš paket in napravo iz kataloga. Drugo polovico predstavlja prosta prodaja. V Aziji se le desetina telefonov proda prek operaterjev, preostali pa v prosti prodaji, v ZDA pa je ravno obratno. Tam operaterji predstavljajo veliko večino trga mobilne telefonije. Mate 9 bo naš prvi premium izdelek, ki ga bomo predstavili v ZDA, potrebovali pa bomo čas.

