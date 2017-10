Prevoznik v pritožbo

LONDON – Ameriško tehnološko podjetje Uber je danes uresničilo svoje napovedi in vložilo pritožbo proti odločitvi londonskih oblasti, ki so septembra sklenile, da mu ne podaljšajo licence za delovanje v mestu. Kot so zapisali ob tem, bodo Londončani tako lahko še naprej uporabljali njihovo storitev, hkrati pa upajo na nadaljevanje pogovorov z oblastmi. Pritožba po poročanju francoske tiskovne agencije AFP omogoča nadaljnjo uporabo storitve do zaključka postopka.

Vodja Dara Khosrowshahi se je nekaj dni po tistem, ko je Uber izgubil licenco, opravičil za storjene napake. »V imenu vseh v Uberju, ki deluje po vsem svetu, bi se rad opravičil za napake, ki smo jih storili,« je zapisal v odprtem pismu, a napovedal, da bodo kljub temu vložili pritožbo.

Urad, ki skrbi za londonski promet, je pred tremi tedni sporočil, da Uberju ne bo obnovil licence za delovanje v mestu. Kot vzrok je navedel skrb za javno varnost, za zaskrbljenost pa je po njihovih trditvah poskrbela aplikacija za deljenje prevoza.

Kot so dodali, Uberjev pristop in način vodenja kažeta na pomanjkanje korporativne odgovornosti. Pri tem so se sklicevali na številne spore in celo izgrede v povezavi z aplikacijo.

Po navedbah AFP prevoze v Londonu ponuja 40.000 Uberjevih voznikov, storitev pa uporablja 3,5 milijona Londončanov.