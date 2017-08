Prevarala smrt in preživela tretji teroristični napad

BARCELONA – Po dveh terorističnih napadih, ki sta se zgodila v četrtek popoldne in ponoči, so Španci oviti v črnino. V prvem napadu je umrlo 13 ljudi, več kot 100 je ranjenih, v drugem napadu na srečo ni bilo smrtnih žrtev, je pa ena oseba hudo poškodovana.

Pretresljivemu dogajanju je bila priča tudi mlada Avstralka Julia Monaco (26), ki je letos že tretjič prevarala smrt in preživela teroristični napad, poroča Daily Mail. Julia je bila v trenutku, ko je kombi trčil v množico ljudi v četrti Rambla v središču Barcelone, v nekem nakupovalnem središču.

Še bo potovala

»V sekundi je nastal kaos. Ljudje so začeli bežati. Jokali so in vpili, nekaj jih je pobegnilo v trgovine, da bi našli zavetje. Legli so na tla in čakali, da bo nevarnost mimo,« je povedala. »Prepričana sem, da mi bo mama rekla, naj se vrnem domov, toda jaz bom nadaljevala svoje potovanje,« je še dejala.

To je tretji teroristični napad, ki ga je doživela in preživela v zadnjih mesecih, odkar raziskuje Evropo. Junija je bila s prijatelji na postaji londonskem podzemne železnice, ko je napadalec trčil v ljudi na Londonskem mostu, nekaj dni pozneje pa se je znašla v katedrali Notre Dame, ko je policija ustrelila napadalca, ki jih je napadel s kladivom.