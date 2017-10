Preprečili teroristični napad na New York, načrt 19-letnikov »pobiti veliko ljudi«

NEW YORK – Ameriške oblasti so lani ob pomoči agenta pod krinko, ki se je izdajal za podpornika teroristične skupine Islamska država (IS), preprečile načrtovane napade na podzemno železnico v New Yorku in tamkajšnji trg Times Square. Tako po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izhaja iz obtožnice zoper tri moške, ki jo je v petek objavilo tožilstvo.

Navdih našli v Parizu

Omenjena trojica naj bi sodelovala pri načrtovanju napadov, ki naj bi jih nameravali izvesti v imenu IS med lanskim muslimanskim svetim mesecem ramazanom, torej junija ali julija. Navdih zanje naj bi dobili ob napadih na koncertno dvorano v Parizu leta 2015 in podzemno železnico v Belgiji nekaj mesecev kasneje, za katere je odgovornost prevzel IS.

Obtoženi so 19-letni Kanadčan Abdulrahman El Bahnasawy, prav tako 19-letni Američan Talha Haroon, ki živi v Pakistanu, ter 37-letni Russell Salic s Filipinov. El Bahnasawy je v Kanadi kupil vse potrebno za sestavo bombe, aretirali pa so ga maja lani, ko je potoval v ZDA. Kasneje naj bi se mu po načrtu pridružil še Haroon, medtem ko naj bi Salic priskrbel denar za operacijo.

Bomba iz ekonom lonca

Njihove načrte je prekrižal agent FBI, ki se je izdajal za podpornika IS in je komuniciral z vsemi tremi obtoženimi. Iz pogovorov naj bi izvedel, da sta El Bahnasawy in Haroon identificirala več krajev in dogodkov v New Yorku, kjer bi lahko izvedli napade, med drugim podzemno železnico, Times Square in nekatere koncertne dvorane. El Bahnasawy naj bi agentu FBI poslal fotografijo Times Squara in pripisal, da »za to zagotovo potrebujemo avtomobil bombo«, ob neki drugi fotografiji pa zapisal, da je treba »pobiti veliko ljudi«.

Haroon in Salic sta bila v tujini že aretirana in čakata na izročitev ZDA.

New York je že bil prizorišče terorističnih napadov 11. septembra 2001, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Ti dogodki so sprožili ameriško »vojno proti terorizmu«, kar je vključevalo tudi vojaški napad na Afganistan in Irak. Nazadnje je eksplodiralo v New Yorku septembra lani, ko je v četrti Chelsea razneslo doma narejeno bombo iz ekonom lonca, pri čemer je bilo poškodovanih 29 ljudi.