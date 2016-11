Preplah v Dalmaciji: nad morjem kroži letalo za iskanje podmornic

SPLIT – Dalmatince je v ponedeljek dodobra prestrašilo neznano vojaško letalo, ki je vse jutro krožilo nad Kaštelanskim zalivom in nad širšo okolico Splita.

Kot so povedale priče, je letalo zaliv preletavalo izredno nizko, nad isto točko pa je naredilo do 30 krogov, kar se jim je zdelo precej sumljivo.

Na srečo ni šlo za kakšen grozljiv scenarij, ampak za nemško letalo tipa Lockheed PC 3 – Orion, ki je specializirano za nadzor morja in iskanje podmornic, poroča spletni portal Slobodna Dalmacija. Šlo je zgolj za vojaško vajo nemške vojske nad tem dalmatinskim biserom, seveda s soglasjem hrvaških kolegov in z vsemi potrebnimi dovoljenji.

Samo da niso nezemljani

»Tako je, ko postaneš član Nata. Vojske vseh držav, včlanjenih v to vojaško zvezo, lahko zdaj vadijo pred našimi vrati,« so dogodek komentirali pri omenjenem spletnem portalu in v šali dodali: »Glavno, da niso nezemljani.«