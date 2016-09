Preplah: na območju Pulja ribe napadajo kopalce

LAČNE SO

PULJ – Po petih letih, odkar so ribe na območju Pulja pogrizle štiri kopalce, sta se zdaj oglasila še dva, ki trdita, da se jima je podobno zgodilo v preteklih dneh. Po ponovnem preplahu so domačini in turisti seveda vznemirjeni.

A kot sta za hrvaški Glas Istre povedala strokovnjaka, Jakov Dulčić z inštituta za oceanografijo in ribištvo v Splitu ter Andrej Jaklin iz rovinjskega centra za raziskovanje morja, gre za redek pojav, ki pa ni nevaren.

Tako imenovani ugriz ribe se zgodi, ko se človek giblje v plitvi vodi in s hojo premika mikroorganizme, ki se skrivajo na morskem dnu. Ti takrat ribam postanejo zlahka dostopna hrana. Med bojem za hrano se prav lahko zgodi, da riba trči ob kopalca in ga ob tem narahlo ugrizne, saj se mikroorganizmi lahko pritrdijo tudi na človeško kožo, je povedal Dulčić. Ribe torej ne postanejo agresivne, ker bi tako hotele, prav tako njihovi »napadi« niso povezani z določenim letnim časom. Ugrizi rib se zgodijo slučajno ali v samoobrambi.

Podobno meni tudi Jaklin: »Morda kakšen od teh mikroorganizmov pride na kopalčeve noge, ribe pa jih pojedo, ker so jim dostopna hrana.«