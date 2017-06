Premierki se ni povsem izšlo, vrednost funta močno upadla

LONDON – Britanska premierka Theresa May je po objavi izidov vzporednih volitev v Veliki Britaniji, po katerih so konservativci zmagali na parlamentarnih volitvah, a naj bi izgubili absolutno večino v parlamentu, ponoči obljubila, da bo njena stranka državi zagotovila stabilnost. Njen glavni tekmec, vodja laburistov Jeremy Corbyn, jo je pozval k odstopu. Na Otoku medtem še preštevajo glasovnice. Po poročanju britanskega BBC so do zdaj prešteli glasove v 605 okrožjih od 650. V 290 so zmagali konservativci, v 249 laburisti. Končni izidi volitev bodo po napovedih znani še davi. Na Otoku je v uporabi večinski volilni sistem in stolčke v poslanski zbornici zasedejo tisti, ki dobijo večino glasov svojem okrožju.

Želela okrepiti svojo moč

Po izidih vzporednih volitev, ki so jih nekateri britanski mediji objavili po zaprtju volišč v četrtek ob 23. uri po srednjeevropskem času, so konservativci zmagali na volitvah, a naj bi izgubili absolutno večino v parlamentu. Torijci naj bi po izidih vzporednih volitev dobili 314 sedežev v 650-članskem parlamentu. Za absolutno večino je potrebnih 326 sedežev, konservativci pa so jih doslej imeli 330.

Laburisti naj bi dobili 266 sedežev oziroma 32 več kot do zdaj, liberalni demokrati 14, Škotska nacionalna stranka pa 34. Evroskeptična stranka Ukip naj bi ostala brez poslancev, 22 pa naj bi jih dobile druge, manjše stranke.

Mayeva, ki je predčasne volitve razpisala zato, da bi okrepila moč svoje stranke v pogajanjih o brexitu z EU, je ponoči volivcem obljubila stabilnost. »Država potrebuje obdobje stabilnosti in kakršni koli že so izidi, bo Konservativna stranka storila vse, da zagotovi to stabilnost,« je dejala po poročanju tujih tiskovnih agencij, potem ko je postalo znano, da je bila izvoljena v svojem okrožju Maidenhead v Londonu.

Prve posledice čuti funt

Vodja laburistov Corbyn jo je medtem pozval k odstopu. Ob razglasitvi svoje zmage v londonskem okrožju Islington North je poudaril, da bi morala »Mayeva oditi in narediti prostor za vlado, ki bi resnično predstavljala državo«. Po njegovih besedah so se volivci odločili za upanje in obrnili hrbet varčevalni politiki.

Škotska premierka Nicola Sturgeon je svojo SNP kljub izgubam, ki se ji obetajo po vzporednih volitvah, označila za zmagovalko volitev. Za premierko Mayevo pa je ta izid katastrofa, je poudarila Sturgeonova. Škotska nacionalna stranka, ki je doslej imela 56 poslanskih sedežev, naj bi jih obdržala 34.

Takoj po objavi izidov vzporednih volitev je vrednost britanskega funta v primerjavi z dolarjem močno padla.