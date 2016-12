Premier zaradi tajkuna besen na pravosodje

BEOGRAD – Srbsko tožilstvo za organizirani kriminal je po 11 letih opustilo preiskavo proti enemu najbogatejših Srbov Bogoljubu Kariću, večinskemu lastniku nekdanjega prvega srbskega podjetja za mobilno telefonijo Mobtel, ki je bil po poročanju srbskih medijev osumljen zlorabe položaja in finančnih nepravilnosti v vrednosti 40 milijonov evrov. Vzroka za opustitev preiskave proti Kariću, ki je trajala 11 let, tožilstvo ni navedlo. Preiskava je potekala glede ustanovitve Mobtela in odobritve kredita ciprskim podjetjem brez garancij, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pobegnil v Rusijo

Ko so v Srbiji začeli preiskovati Karića in zanj izdali tiralico, je ta leta 2006 pobegnil v Rusijo, kjer še vedno živi, pred leti je tam dobil tudi azil. Sodišče v Beogradu je sicer danes že odredilo umik tiralice. Pred leti so zaradi zastaranja opustili še eno obtožnico proti Kariću iz leta 2010, ki ga je bremenila zlorabe položaja in okoriščanja z denarjem iz Mobtela. Karić je bil osumljen, da je z odstopom državne licence za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti na Kosovu kosovskemu podjetniku Ekremu Luki ogrozil srbske nacionalne interese.

Srbija bo po poročanju medijev morala zdaj Kariću in njegovi družini vrniti vse premoženje, ki so jim ga ob začetku preiskave začasno zasegli. Šlo naj bi za vrsto nepremičnin, luksuznih avtomobilov in drugih predmetov.

Vseeno bi ga zaprl

Tri leta trajajočo preiskavo nekdanjega srbskega finančnega ministra Mlađana Dinkića, ki je bil osumljen zlorabe položaja, pa je po poročanju medijev tožilstvo prav tako opustilo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Odločitev tožilstva je močno razjezila premierja Aleksandra Vučića, ki je po poročanju časopisa Blic zahteval pojasnila od pravosodne ministrice Nele Kuburović. »Kako je mogoče, da nimate nobenih dokazov proti Dinkiću in Kariću?!« je spraševal Vučić, ki je med preiskavo dejal, da se Karić lahko vrne v Srbijo, a le v zapor.