Premier zamenjal več ministrov

ATENE – Grški premier Aleksis Cipras je zamenjal več ministrov vlade, ki ji je javno mnenje vse manj naklonjeno. Med drugim sta morala položaj zapustiti ministra za energijo in pomorstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Cipras naj bi z menjavami izrazil zavezanost resnim gospodarskim reformam. Zamenjal je namreč več ministrov, ki so izražali nestrinjanje z zahtevami mednarodnih posojilodajalcev po strukturnih reformah.

Tako sta morala vlado zapustiti tudi energetski minister Panos Skurletis in minister za pomorstvo Todoris Dricas, ki sta nasprotovala privatizaciji državnih podjetij. Finančni minister Evklid Cakalotos, ki vodi pogajanja Grčije z upniki, medtem ostaja na položaju.

Atene so trenutno že v tretjem programu pomoči, v okviru katerih jim je EU namenil 86 milijard evrov v petih letih. V zameno mora država izvajati reforme in zategovati pas. Ciprasova stranka Siriza se v javnomnenjskih anketah sooča z upadom podpore. Nedavne ankete so pokazale med šest- in 12-odstotnim zaostankom za grškimi konservativci oziroma stranko Nova demokracija (ND).

Z novimi ministri naj bi Cipras nakazal »dinamičen nov začetek«, je v petek poudarila Siriza. Nova vlada je zaprisegla danes.