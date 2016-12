Premier popustil pod pritiskom: ponoči je sporočil, da bo danes odstopil

RIM – Italijanski premier Matteo Renzi je napovedal odstop s položaja, potem ko italijanski volivci na nedeljskem referendumu niso podprli reforme ustave. Italijani so na referendumu odločali o reformi ustave, hkrati pa tudi o usodi premierja Renzija, ki je ob zavrnitvi reforme napovedal odstop. »Moja vladna izkušnja se tukaj končuje,« je po poročanju tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci po porazu dejal Renzi in priznal, da so nasprotniki sprememb dosegli izjemno jasno zmago. Odstop bo predsedniku države Sergiu Mattarelli podal danes, in sicer po zadnjem zasedanju svojega kabineta.

Renzija in referendum je podpiral Obama

Izidi vzporednih anket nacionalne televizije Rai in kanala La7, po poročanju tiskovne agencije AFP kažejo, da so nasprotniki referenduma zmagali z okrog 54 odstotki proti 46. Notranje ministrstvo Italije pa ocenjuje, da so nasprotniki pod vodstvom populističnega gibanja Pet zvezd dobili 59,5 odstotka glasov ob skoraj 70-odstotni volilni udeležbi. Vodja konservativne Severne lige Matteo Salvini je Renzija k odstopu pozval takoj za tem, ko so bili objavljeni izidi vzporednih anket.

»Če bodo izidi vzporednih anket potrjeni, bo to velika zmaga za ljudstvo in Renzi mora odstopiti v naslednjih minutah,« je po poročanju tiskovne agencije dpa dejal Salvini in izrazil zadovoljstvo z veliko volilno udeležbo in izidom, ki pomeni jasen poraz Renzija ter tujih voditeljev, ki so ga podprli. Med njimi je bil tudi ameriški predsednik Barack Obama, ki je Renziju izrazil podporo s sprejemom v Beli hiši.

Opozicija za volitve, opozarjajo na razsipnost

Izidi vzporednih anket so skladni z napovedmi anket pred referendumom, ki so obetali Renzijev poraz. Vlada je medijem celo prepovedala objavljati izide anket po 18. novembru. Po Renzijevem odstopu bo moral predsednik Mattarella posredovati pri sestavljanju začasne vlade, ki bo Italijo vodila do naslednjih splošnih volitev, ki so napovedane šele spomladi 2018.

Glavne opozicijske stranke sicer v primeru poraza referenduma o spremembah, ki bi Italijo naredile politično učinkovitejšo in manj razsipno, vztrajajo pri predčasnih volitvah. »Volitve so nujno potrebne,« je po poročanju tiskovne agencije dpa sporočil član gibanja Pet zvezd poslanec Vito Crimi. Italijanski analitiki menijo, da bo Renzija kot začasni premier najverjetneje nasledil finančni minister Pier Carlo Padoan.

Zdrs na borzah

Na dogajanje v Italiji so se najprej odzvale azijske borze. Delniški indeks Nikkei je v Tokiu začel današnje trgovanje pri 18.349,92 točke, kar je 0,41 odstotka oziroma 76,16 točke nižje kot v petek.

Evro je nemudoma po Renzijevem odstopu upadel s petkove vrednosti 1,0664 dolarja na 1,0508 dolarja, kar je bila najnižja vrednost od marca 2015, vendar pa je kmalu 'okreval' na 1,0554 dolarja, poroča AFP.