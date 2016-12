Premier na prošnjo predsednika odložil odstop

RIM – Italijanski premier Matteo Renzi je na prošnjo predsednika države Sergia Mattarelle odložil odstop do sprejema proračuna v parlamentu, so sporočili po drugem današnjem srečanju Renzija in Mattarelle iz predsednikovega urada. Kot navaja avstrijska tiskovna agencija APA, je pričakovati, da bo odstopil konec tedna.

Renzi se je s predsednikom države srečal danes zvečer, potem ko se je udeležil predvidoma zadnje seje svoje vlade. Pred tem je po porazu na nedeljskem referendumu o reformi ustave napovedal, da bo predsedniku danes ponudil svoj odstop. Po njunem opoldanskem srečanju je Mattarella izpostavil nujnost ohranitve politične klime miru in medsebojnega zaupanja.

Na referendumu je za ustavne reforme, ki jih je zagovarjal Renzi in naj bi zagotovile večjo politično stabilnost v državi, glasovalo 40,9 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 59,1 odstotka.

Italijani so na referendumu odločali tudi o usodi premierja Renzija, saj je v primeru zavrnitve reforme napovedal svoj odstop.