Premier delno oglušel

BRUSELJ – Po nekaj napetih dnevih, v katerih je med drugim gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je belgijski premier Charles Michel upal na nekaj mirnih dni brez kakršnih koli zapletov. A se to ni zgodilo.



Moral je k zdravniku, v ambulanto pa ga je poslala udeležba na 20-kilometrskem teku v Bruslju. Premier je namreč stal preblizu startne pištole, ki jo je v roki držala princesa Astrid, mlajša sestra belgijskega kralja Philippa. Zaradi strela je – oglušel.



Trenutek so ujeli fotografi: Michel je ob strelu, s katerim se je začel že 38. tek po belgijski prestolnici, videti prestrašen, v bolečini. Če se je sprva še smejal, mu v ponedeljek ni bilo več do smeha. Ker mu je ves čas zvonilo v ušesu in ni nič slišal, je obiskal zdravnika. Kmalu je bilo jasno, da se ne bo udeležil serije sestankov in srečanj, napovedanih za torek, med drugim je moral preložiti za torek predviden nastop v parlamentu, v katerem naj bi predstavil nacionalni investicijski načrt. »Premier mora opraviti več pregledov in se začeti zdraviti,« je sporočil njegov predstavnik Frederic Cauderlier in še, da ga tudi v drugi polovici tedna čaka nadaljevanje zdravljenja tinitusa, o podrobnostih pa zaradi varovanja osebnih podatkov ni govoril. Dejal pa je, da naj bi ministrski predsednik v sredo že opravljal svoje delo. Belgijska kraljeva družina Michelove delne oglušelosti in princesinega streljanja še ni komentirala.