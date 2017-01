Prelomni brexit: od umora in odstopa do milijardnih stroškov

LONDON – Leto 2016 je bilo prelomno za EU. Poleg vala migrantov, terorističnih napadov, vzponov skrajnih in populističnih strankarskih gibanj je EU pretresla odločitev Britancev, da jo zapustijo po 43 letih. To bo po mnenju mnogih imelo velike posledice za Britance in tudi za članice EU.

Pred referendumom

V začetku leta je takratni predsednik vlade David Cameron dal svojim ministrom proste roke glede vprašanja izstopa in sporočil, da se lahko pred referendumom sami odločijo, ali bodo del kampanje zanj ali za obstanek v EU. Sam je bil proti izhodu.

Februarja je Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta, objavil dogovor o britanskih zahtevah za reforme EU v kontekstu referenduma in članstva v EU. Temu so v istem mesecu sledili pogovor glede reform in dogovarjanje, ki predvideva možnost omejitve socialnih pravic za nebritanske delavce na Otoku za sedem let, zagotovilo, da območje evra ne more spodkopati enotnega trga, zagotovilo za zaščito britanskega funta ter za to, da britanskim davkoplačevalcem ne bo nikoli treba reševati evrskih držav pred bankrotom. Ureditev bi začela veljati z dnem, ko bi Velika Britanija pristojne službe EU obvestila, da ostaja članica EU. 20. februarja je Cameron napovedal referendum o članstvu Velike Britanije v EU in Britancem svetoval, naj glasujejo za obstanek.

Aprila je mednarodni denarni sklad opozoril, da bi brexit pomeni veliko nevarnost za svetovno gospodarstvo, ameriški predsednik Barack Obama pa, da v primeru izstopa ne bo kmalu sklenjen dvostranski trgovinski sporazum med ZDA in Veliko Britanijo.

Maja se začne kampanja. Cameron z opozorili, da lahko izstop ogrozi celo mir v Evropi, skuša nagovoriti Britance, naj glasujejo za obstanek, nekdanji londonski župan Boris Johnson pa je na strani nasprotnikov in pravi, da bodo migracije ena glavnih tem referendumske kampanje. Johnson je v kampanji cilje EU primerjal s cilji Adolfa Hitlerja. Johnsona so obtožili »umazane igre«.

Umor med kampanjo

Med referendumsko kampanjo se je le teden pred odločanjem zgodila tudi tragedija, v kateri je umrla poslanka opozicijskih laburistov Jo Cox. Poslanka je zagovarjala obstanek Velike Britanije v EU. Do tragedije je prišlo, ko se je pripravljala na srečanje z volivci v mestni knjižnici. Napadalec jo je zabodel in večkrat ustrelil. Med napadom je vpil »najprej, Britanija«. Zaradi tega so za en dan prekinili kampanjo. Mnogi so bili prepričani, da bo prav grozljivi dogodek prinesel zagovornikom obstanka v EU dodatne glasove.

Glavni argumenti zagovornikov brexita so bili preseljevanje, stroški članstva v EU, samostojno odločanje in trgovinski sporazumi, zagovornikov obstanka v EU pa, da je Velika Britanija močnejša v EU, delavske pravice, ki jih zagotavlja EU, povezava 28 članic, ki da je močnejša kot posamezne države tako v povezavi z zunanjo politiko kot tudi z varnostnega vidika.

23. junija so Britanci odločili, da zapuščajo EU. Britanci so izstop podprli z 52 odstotki glasov, čeprav sta Škotska in Severna Irska glasovali za obstanek. Dan po referendumu je premier Cameron sklenil, da država potrebuje novo vodstvo, in podal svoj odstop. Njegov položaj je prevzela Theresa May, ki je bila prav tako nasprotnica brexita.

Postopek za izstop

Britanci so napovedali, da bodo postopek izstopa sprožili v začetku prihodnjega leta, vodstvo EU pa jih je pozvalo, naj, če resno nameravajo zapustiti ET, to storijo čim prej. Johnson, ki je bil na čelu kampanje za brexit, je dejal, da meni, da bodo izstopna pogajanja končana prej kot v dveh letih. Glavni pogajalec EU Michel Barnier kot zaželeni rok izstopa navaja oktober 2018.

»Vstopamo v neznane vode. Delo bo pravno kompleksno, politično občutljivo in bo vplivalo na naša gospodarstva in na ljudi na obeh straneh Rokavskega preliva,« je v začetku decembra dejal Barnier, bivši evropski komisar in francoski zunanji minister.

Velika Britanija sicer še ni sprožila ločitvenega procesa in uradno seznanila EU o izstopu. Napovedala je, da bo uradno obvestilo podala do konca marca 2017, nekaj tednov za tem pa bi lahko po mnenju Barniera že začeli pogajanja in dogovor doseli do oktobra 2018. V Bruslju namreč menijo, da bi bilo dobro, da se pogajanja končajo do naslednjih evropskih volitev in začetka novega institucionalnega cikla v letu 2019.

Niso pa zanemarljivi stroški, ki jih bo Velika Britanija imela z izstopom iz EU in vseh njenih mehanizmov. Po analizah časnika Financial Times bi lahko dosegli 20 milijard evrov. V znesek, ki naj bi pomenil zgornjo neto mejo stroškov, so vključene neporavnane finančne zaveze proračuna EU iz zadnjih let ter pokojninske obveznosti do uslužbencev ustanov EU in zaveze, ki jih bo EU sprejela v času do dokončnega izstopa Velike Britanije iz EU.