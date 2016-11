Predsednikovo hčer skrivaj pokopali?

Nekdanjo uzbekistansko »princeso«, glamurozno 44-letno Gulnaro Karimovo, starejšo hčer nedavno umrlega predsednika Islama Karimova, naj bi zastrupili in pokopali.



Po nekaterih podatkih naj bi bila Gulnara, ki se je iz javnosti umaknila 2013., zadnjih nekaj mesecev na psihiatrični kliniki; a nekateri trdijo, da je bila v hišnem priporu, spet drugi, da je živela v pregnanstvu v Izraelu. Očetovega pogreba septembra v Samarkandu se ni smela udeležiti. Po Taškentu se je govorilo, da so ji šteti dnevi, ko je nenadoma oživel njen profil na twitterju, vse aktivnejša je postajala, kar je le še okrepilo govorice, da je z njo – konec. Fotografije, ki jih je objavljala in naj bi dokazovale, da je živa in zdrava, naj bi bile stare nekaj let.



Portal Center 1, ki se sklicuje na neimenovanega visokega uzbekistanskega uradnika, je objavil informacijo, da je bila Gulnara Karimova ubita 5. novembra, istega dne so jo naskrivaj, v zavetju noči, pokopali na taškentskem pokopališču, bagri pa so potem grob hitro zravnali z zemljo in zakrili sledi.



No, oglasil se je tudi neki aktivist za človekove pravice, ki zatrjuje, da je Gulnara živa in da ga grozno skrbi, ker mediji poročajo o govoricah.



Hči nekdanjega predsednika je študirala na Harvardu. Več let se je vrtela prav v vrhu svetovne elite, bila je ena od najbogatejših žensk v Aziji (leta 2010 je Der Spiegel njeno bogastvo ocenil na več kot 520 milijonov evrov), modna oblikovalka, lastnica črnega pasu v judu in pevka z več uspešnicami ter, po lastnih besedah, eksotična uzbekistanska lepotica. In – ljubljenka mogočnega očeta ter njegova odposlanka pri ZN. Sina je poimenovala očetu v čast – Islam, pripravljali so ga za naslednika; 24-letnik študira na Oxfordu, ima sestro Iman. Ves čas je bilo slišati, da bo očeta nasledila Gulnara, vsi so v njej videli novo vladarko Uzbekistana. A je prišla v konflikt s šefom očetove tajne službe Rustamom Inojatovom, ki je Islamu povedal, da njegova ljubljenka pripravlja puč. Bivši predsednik, ki je tistikrat že bolehal, hčeri ni verjel, da ji poskušajo podtakniti, postavil se je na stran Inojatova in Gulnara je čez noč padla v nemilost. Na njeno mesto je stopila mlajša hči Lola, ki je bila ves ta čas v senci sestre in sprta z njo.



Uzbekistanske oblasti govoric o Gulnarini smrti niso komentirale, nekateri menijo, da gre za umazano laž, katere cilj je omajati predsedniško kampanjo in kompromitirati oblast. Predsedniške volitve bodo 4. decembra, teorij zarot pa je vedno več. Gulnara je morda postala grožnja, ni skrivnost, da ji je veliko ljudi naklonjenih, tudi članov oblasti. A med njimi ni človek, ki ima največ možnosti za predsednika, zdajšnji vršilec dolžnosti Šavkat Mirzijojev, ki je bolj naklonjen Loli. Ta sicer nima predsedniških ambicij, je pa ambasadorka Unicefa ter lastnica največjega otroškega dobrodelnega sklada, v katerega vplačujejo najbogatejši posamezniki in podjetja Uzbekistana.