Predsednikove grožnje po napadu: Plačali boste visoko ceno

CARIGRAD – Turški predsednik Redžep Tajip Erdogan je po sobotnem dvojnem napadu v Carigradu napovedal povračilne ukrepe. »Turčija se bo do konca borila proti terorizmu,« je ob obisku ranjenih povedal novinarjem. Podatkov o domnevnih storilcih ni razkrival, je pa dejal, da bodo morali »plačati visoko ceno«.

Kurdska celica TAK prevzela odgovornost za napad v Istanbulu Povezane vsebine FOTO in VIDEO: Bombni napad v bližini stadiona FOTO: Po napadu pri stadionu: 29 mrtvih, 166 ranjenih Celica kurdskih skrajnežev Sokoli svobode Kurdistana (TAK) je danes prevzela napad za dvojni teroristični pred stadionom v Istanbulu v soboto zvečer, v katerem je bilo ubitih 38 ljudi, večinoma policistov, še 166 pa jih je bilo ranjenih. Skupina je sporočila, da sta v tem napadu umrla dva njihova borca, ni pa jih označila za samomorilska napadalca.

Pred nogometnim stadionom sta v soboto zvečer odjeknili dve siloviti eksploziji, v katerih je bilo po zadnjih podatkih notranjega ministra Süleymana Soyluja ubito najmanj 38 ljudi, še 166 pa jih je ranjenih. Cilj napada so bili očitno policisti, ki so pred tem varovali nogometno tekmo.

Do eksplozij je prišlo kakšni dve uri po koncu tekme med Bešiktašem in Bursasporjem na novi Vodafone Areni, ki so jo odprli letos. Navijači so k sreči stadion večinoma že zapustili, ostali so le policisti, ki jih je bilo na tej tekmi zaradi visokega varnostnega tveganja veliko.