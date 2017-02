Predsednik odpustil skoraj 4500 javnih uslužbencev

UČITELJI IN POLICISTI

ANKARA – Z zadnjim izrednim odlokom predsednika Redžepa Tajipa Erdogana je v Turčiji v torek brez dela ostalo še skoraj 4500 javnih uslužbencev. Gre za nadaljevanje čistk po julijskem neuspelem poskusu državnega udara, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odlok se nanaša na 4464 delavcev. Najhuje je prizadeto ministrstvo za izobraževanje, ki bo zaradi domnevnih povezav s terorističnimi skupinami ali obtožb o ogrožanju nacionalne varnosti izgubilo 2585 zaposlenih. Največji del teh odpuščenih je učiteljev, 330 je zaposlenih na univerzah. Ob tem je brez dela ostalo še 1310 policistov in drugih pripadnikov varnostnih organov. Sicer pa so med prizadetimi še volilna komisija, državna televizija TRT ter ministrstvi za zadeve EU in za zunanje zadeve.

Od spodletelega poskusa državnega udara julija lani je turška vlada odpustila ali pridržala na tisoče javnih uslužbencev, zaradi česar so imela nekatera ministrstva celo težave z opravljanjem dela. Pridržanih je bilo več kot 40.000 ljudi, odpuščenih pa skoraj 100.000 vladnih uslužbencev. Gre za zelo sporno početje, saj za večino teh ljudi ne obstajajo prepričljivi dokazi, da so sodelovali v poskusu udara ali v teroristični skupini.

Erdogan sicer lahko z izrednimi odloki vlada, odkar je bilo po poskusu udara v državi razglašeno izredno stanje. To stanje trenutno traja do 19. aprila.