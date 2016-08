Predsednica morala oditi

Korupcijske afere je vseskozi zavračala, a so jo odnesle. Foto: Reuters

BRASILIA – Potem ko je brazilski parlament v sredo odstavil predsednico države Dilmo Rousseff, je položaj predsednika prevzel dosedanji podpredsednik Michel Temer. Zaradi odstavitve Rousseffove in s tem konca 13-letne vladavine levice v Braziliji so se zaostrili diplomatski odnosi Brazilije z več latinskoameriškimi državami, kjer je na oblasti levica. Spričo ostrih kritik zaradi odstavitve Rousseffove je Temer namreč na pogovor poklical veleposlanike Venezuele, Bolivije in Ekvadorja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novi brazilski predsednik, ki sicer ni nič bolj priljubljen kot njegova predhodnica, je v sredo ob uradnem prevzemu položaja obljubil, da bo znova utiril Brazilijo. »Težko bo,« je dodal po prvi seji vlade, po kateri je odletel na vrh skupine G20 na Kitajsko.

Brazilski senat je v sredo prepričljivo izglasoval odstavitev predsednice zaradi obtožb o poneverjanju proračunskih izkazov. Za odstavitev 68-letne predsednice je bilo treba 54 glasov senatorjev, na koncu pa jih je njeno razrešitev podprlo 61. Senat je sicer Rousseffovo že 12. maja suspendiral za 180 dni, zdaj pa se je ta proces dokončal. Njen položaj je že tedaj začasno prevzel podpredsednik Temer, ki je zdaj postal predsednik do novih predsedniških volitev, predvidenih za leto 2018. Rousseffova je v izjavi za javnost odstavitev označila za državni udar. Obtožbe na svoj račun je sicer vseskozi zavračala.

Kot prva predsednica Brazilije je bila Rousseffova na položaju od leta 2011, ko je nasledila Luiza Inacia Lulo da Silvo. Odnesle so jo obtožbe o poneverjanju proračunskih izkazov z nezakonitim izposojanjem denarja iz državnih bank, kar je prikazovala kot proračunske prihodke.

V ozadju pa je bila predvsem njena velika nepriljubljenost, potem ko je državno gospodarstvo zdrsnilo v recesijo, politiko pa začela pretresati afera za afero. Piko na i je postavila velika korupcijska preiskava, povezana z državnim naftnim podjetjem Petrobras. Ta sicer senco meče tudi na Temerja.