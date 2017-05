Pred volitvami v Franciji: v Veliki Britaniji včeraj močna zmaga desnice

LONDON – Na četrtkovih lokalnih volitvah v Veliki Britaniji so po do zdaj znanih izidih zmagali konservativci premierke Therese May, medtem ko so laburisti dosegli slabši rezultat kot na prejšnjih volitvah. Pet tednov pred splošnimi volitvami so Britanci volili 4851 svetnikov v 88 grofijah: vseh na Škotskem in v Walesu ter 34 v Angliji.

Med 23 grofijami v Angliji in Walesu, kjer so prešteli vse glasove, so jih torijci osvojili 10 in 553 sedežev. V primerjavi s prejšnjimi volitvami so pridobili 150 svetnikov. Laburisti so zmagali v petih grofijah in osvojili 388 sedežev, kar je 119 manj kot na prejšnjih volitvah.

Liberalni demokrati so izgubili 29 sedežev in jih imajo zdaj 138. Evroskeptični Ukip ni osvojil nobenega sedeža, medtem ko jih je imel v prejšnjem mandatu 41. Zeleni so dobili pet sedežev, poroča BBC.

Politolog John Curtice je za BBC dejal, da so konservativci na volitvah dosegli najboljši rezultat po letu 2008, od leta 2013 so se od laburistov oddaljili za sedem odstotnih točk. Po njegovem mnenju so na račun padca podpore Ukipu največ pridobili torijci.

Na Škotskem so glasove začeli šteti šele davi. Njihov izid bo sporočilo škotskih volivcev, kako sprejemajo napoved drugega referenduma o neodvisnosti Škotske.