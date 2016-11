Pred teroristi nas  bo ščitil tudi Etias

LJUBLJANA, ABU DABI, ANKARA – Drži, čeprav se je že nekaj časa špekuliralo, kako koristna bo morda uveljavitev težko pričakovanega sistema obveščanja o potovanjih in njihovih odobritvah (Travel Information and Authorisation System, Etias) za zagotovitev dodatne (protiteroristične) varnosti na območju posamezne države članice EU – tudi za Slovenijo, ja –, so se udeleženci zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve šele včeraj podrobneje seznanili s posebnostmi te napovedane novosti, za katero se sicer, vsaj to ne more biti in ni nobena skrivnost, že dlje navdušuje Junckerjeva Evropska komisija, ki se pač zelo rada zgleduje po Američanih. Čeprav so se notranja ministrstva držav članic EU že več mesecev pogovarjala in dogovarjala o tej možnosti? Ja.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.