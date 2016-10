Pred stavbo HRT grozil z ročno bombo, hotel je ministre

ZAGREB – Neznanec je danes okoli 9.30 pred vhodom v stavbo Hrvaške radiotelevizije (HRT) v Zagrebu grozil z ročno bombo. Zagrebška policija je zato zaradi zagotavljanja varnosti začasno za promet zaprla del Slavonske avenije, poroča spletni portal Jutarnjega lista. Drama se je brez posledic že končala.

Moški srednjih let je zahteval, da predenj »privedejo ministre in generale«, še navaja portal. Po polurnih pogajanjih je prostovoljno predal ročno bombo, policija pa ga je prijela. Obenem so mu zagotovili zdravniško pomoč.

Promet je bil zaprt do 10.30.