Pred letom kost in koža, zdaj srečen triletnik

Pred enim letom je svet obkrožila fotografija fantka, ki ga je bila skoraj samo še kost in koža. Na facebooku jo je objavila Anja Ringgren Lovén, ki je bila v Nigeriji na dobrodelni misiji z namenom, da bi pomagala zapuščenim otrokom, ki jih v tem delu Afrike ne manjka. Ko je zagledala golega in povsem shujšanega fantka, je bil star komaj dve leti, a so ga starši že prepustili žalostni usodi na cesti, bil naj bi namreč hudičev otrok oziroma čarovnik. »V Nigeriji na stotine otrok obtožijo, da so čarovniki, zato jih starši zapustijo. Videla sem mnoge, ki jih zaradi tega pretepajo, mučijo, celo do smrti. Ali pa jih vržejo na ulico. To vraževerje je treba ustaviti,« je na spletnih straneh organizacije Dinnoedhjaelp zapisala Anja, ki je prodala vse svoje premoženje, da lahko pomaga nigerijskim otrokom.



Fantka je našla 30. januarja 2016 in ga poimenovala Hope. To pomeni Upanje, saj so takrat vsi lahko samo upali, da bo preživel. Najprej je uredila, da so ga sprejeli v bolnišnico, kjer je dolgo dobival infuzije in transfuzije, potem pa so ga vzeli v sirotišnico, ki jo vodita in vzdržujeta Anja in njen mož David. Tam živi s 35 otroci in v enem letu je postal pravi korenjak. Anja je prav na prvo obletnico, 30. januarja, objavila podobno fotografijo, le da je deček na njej popolnoma neprepoznaven: ima okrogla lička, lepo je oblečen, na nogah ima nove bele superge, na ramah pa nahrbtniček. Predvsem pa je vesel in igriv, otroško srečen. Anja Ringgren Lovén veliko objavlja na družabnih omrežjih, saj si želi, da bi o zapuščenih otrocih iz Nigerije izvedelo čim več ljudi. S fotografijo dečka z imenom Hope ji je to uspelo, saj so zanj in za njegovo rešiteljico izvedeli po vsem svetu.