Pred hišo 30.000 lučk in 40 Božičkov

HOVE – Čeprav je komaj november, so najbolj neučakani ljubitelji božičnih praznikov že zavihali rokave in se lotili dela. Tako sta angleška zakonca Michael in Lyn Farnes že pognala na tisoče evrov in se lotila okraševanja svoje hišice v predmestju Brightona na jugu Anglije. Na njej se bohoti 30.000 lučk in drugih božičnih krasot. Z okrasjem je pač tako, da je treba biti vsako leto boljši. »Vsako leto kupim nekaj novega za hišo. Želim si, da bi občudovalce osrečil,« je pojasnil 53-letni Michael iz kraja Hove. »Okraševanje zahteva veliko dela in ni prav poceni. A z ženo v tem uživava, poplačana sva z obrazi otrok, ki se ustavljajo in občudujejo okrasje. Kupujem prav povsod, tudi iz Združenih držav.« Dom sta začela okraševati pred desetimi leti, vozila od takrat počasneje peljejo po ulici. Nekateri mimoidoči celo potrkajo na vrata in ju hvalijo. Vsako leto potegneta približno 200 metrov podaljškov, da lahko prižgeta na desettisoče lučk. Imata tudi 25 snežakov, 40 Božičkov ter vile, škrate, jelene, sani, pingvine in polarne medvede. Še več, imata tudi ledeni ribnik. Za Michaela, ki dela v supermarketu, in njegovo ženo je okrasje izraz ljubezni. »Če se pokvari žarnica, je veliko težav, saj jih je težko zamenjati. Vsako leto jih moram zamenjati na ducate. Postavljam jih več dni, imam posebno nadzorno napravo.« Sosedje in obiskovalci ga sprašujejo, kako se ta razsvetljava pozna na njegovem računu za elektriko. »K sreči je večina LED-lučk, tako da ni preveč hudo. Najbolj me je strah kratkega stika.«