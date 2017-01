Preberite poročilo v celoti: prostitutke za Trumpa uprizorile »zlati tuš«

Na spletni strani BuzzFeed in zerohedge.com je bilo objavljenih vseh 35 strani dokumenta, ki ga je sestavil britanski obveščevalec, o tem, kako naj bi bila Rusija tlakovala pot Donaldu Trumpu do predsedniškega stolčka.

Avtorji opozarjajo, da bi se moral prvi rdeči alarm prižgati že ob tem, da je operativec poročilo sestavil med tem, ko je od ruskih virov zbiral informacije za opozicijo in projekt, ki je bil financiran od nasprotnikov Trumpa.

O poročilu obveščevalca in o tem, kako naj bi Rusi imeli v pesti Donalda Trumpa, smo poročali že tukaj

Odločitev prepuščajo bralcem

Dokument vključuje specifične podatke, ki pa jih ni mogoče preveriti, v njem je tudi kar nekaj napak. Na spletni strani je celo zapisano, da je bil ta dokument Hilary Clinton na voljo več mesecev v kampanji, a ga iz »čudnega« razloga ni uporabila.

Urednik spletne strani BuzzFeed je v pojasnilu, zakaj so se odločili, da objavijo celotni dokument, dejal, da zato, ker že več tednov v javnost curljajo posamezni odlomki iz dosjeja, za katerega obstaja resen dvom o njegovi verodostojnosti. Morda je res, morda ni. Sami se odločite, ali je, je zapisal.

Lulanje po postelji, kjer je spal Obama

Ena izmed najbizarnejših obtožb je gotovo, da je Trump v moskovskem hotelu Ritz Carlton Hotel najel sobo, za katero je vedel, da je v njej bival tudi Barack Obama, ko je obiskal Moskvo in si privoščil prostitutke, ki so uprizorile šov »zlatega tuša« (uriniranje). Za hotel je bilo znano, da je pod nadzorom FSB, v njem so mikrofoni, kamere. FSB naj bi nadziral in snemal vse, kar se dogaja v sobah.

Za noč v prestižnem hotelu v Moskvi je treba odšteti vrtoglavih 14.000 dolarjev. Obamova družina je v sobi bivala, ko je bila leta 2009 na obisku v Moskvi. Trump pa naj bi bil sobo najel štiri leta kasneje. Hotel so sicer leta 2015 povsem prenovili.

V poročilu je zapisano, da nekdanji ruski obveščevalec trdi, da so zabeležili Trumpove domnevno sporne aktivnosti v Moskvi, s katerimi bi ga lahko izsiljevali. Glede na več virov njegovo delovanje v Moskvi vključuje perverzna seksualna dejanja, ki jih je nadziral ali organiziral FSB, se glasi eden izmed očitkov.

Na obtožbe se je na twitterju odzval tudi Trump, ki je zapisal, da gre za laži in politični lov na čarovnice.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 January 2017

Celotni dokument lahko preverite spodaj.

Trump Intelligence Allegations by zerohedge on Scribd