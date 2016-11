Prazni nizozemski zapori uvažajo tuje kaznjence

Medtem ko se večina sveta bori s prenatrpanostjo v zaporih, imajo na Nizozemskem ravno nasprotni problem, zaradi tega so jih morali v zadnjih nekaj letih kar 19 zapreti.



Po zaporniški kuhinji se širijo omamne vonjave, eden od jetnikov seklja zelenjavo. »Šest let vaje je za mano, vse boljši sem,« pravi kuhar. Misel na zapornike z noži v rokah morda koga razburi, a je učenje kuhanja le eden od načinov, kako pomagajo jetnikom, da se po izpustitvi postavijo na noge. Sekljanje je glasno opravilo, saj je nož pritrjen na verigo, ta pa na kuhinjski zid. »Ne morejo ga odnesti s sabo,« pravi Jan Roelof van der Spoel, namestnik upravnika Norgerhavna, zapora na severu Nizozemske, in še, da pri njih gledajo le na posameznika. »Če ima kdo težave z drogo, rešujemo odvisnost, če so agresivni, se udeležujejo svetovanja, kdor ima težave z denarjem, mu finančno svetujemo. Poskušamo odstraniti vzrok zločina, seveda pa se mora biti zapornik ali zapornica pripravljen spremeniti; v zadnjih desetih letih je naše delo postalo še boljše,« pravi Van der Spoel. V Norgerhavnu je tako kot v Esserheemu, še enem zaporu v isti vasi Veenhuizen, veliko prostora: park je poln dreves, miz za piknik, mrež za odbojko. Svež zrak, pravi Van der Spoel, blaži stres tako uslužbencem kot jetnikom; slednji lahko gredo brez nadzora do knjižnice, klinike, jedilnice, zaradi te svobode se laže privadijo na življenje po prestani kazni.



Nezadovoljni pazniki



Nizozemska ima najmanj jetnikov v Evropi: 57 zapornikov na 100.000 ljudi. Tako nizkega števila ne gre pripisati samo boljši rehabilitaciji, ampak tudi osredotočenosti policije z drog na terorizem in trgovino z ljudmi. Poleg tega nizozemski sodniki radi uporabljajo alternativo ječam, kot so družbenokoristno delo, globa ali elektronski nadzor kršiteljev. Angeline van Dijk, direktorica nizozemskih ječ, pravi, da v zapore pošiljajo one, ki jih je prenevarno pustiti na svobodi, pa tudi ranljive prestopnike, ki v ječi dobijo ustrezno pomoč: »Včasih je bolje, da ljudje ostanejo v službi in z družinami in kazen oddelajo drugače.« Dodaja še, da imajo nižje zaporne kazni in nižjo stopnjo zločina: »Vse to vodi v prazne zaporne celice.«



No, kritiki menijo, da so prazne zaradi manjšega financiranja policije in s tem zaprtja več policijskih postaj, zaradi česar je zločine težje prijaviti. Pa tudi zaradi prezaposlenosti policistov, ki preprosto ne morejo opraviti vsega dela. Pazniki seveda niso zadovoljni, da je kaznjencev vse manj. Predstavnik sindikata paznikov Frans Carbo pravi, da so njihovi člani jezni in malo tudi depresivni in da se mladi ne zanimajo več za ta poklic: »Nikoli ne veste, kdaj bodo vašo ječo zaprli.« Neki zapor južno od Amsterdama so preuredili v hotel, štirje najbolj luksuzni apartmaji pa nosijo imena Odvetnik, Sodnik, Upravitelj, Paznik, druge so preuredili v centre za azilante, v katerih so se zaposlili nekateri nekdanji pazniki. Iz želje, da bi obdržali delo, so skovali nenavadno rešitev: na Nizozemsko uvažajo jetnike iz Belgije in Norveške. Slednja je septembra začela pošiljati kaznjence v Norgerhaven, kjer je trenutni upravnik Norvežan, pazniki, ki nadzorujejo 234 jetnikov, so Nizozemci. Upravnik Karl Hillesland pravi, da je na Norveškem jetniški režim liberalnejši kot na Nizozemskem, zaporniki smejo dajati izjave za medije in tudi gledati devedeje, glavno vodilo je normalizacija, kar pomeni, da naj bo zaporniško življenje kar čim bolj podobno tistemu na svobodi: »Obstaja nekaj razlik v pristopih, a v splošnem se strinjamo o tem, kako naj bi vodili ječo.« Večina norveških zapornikov se prostovoljno javi za odhod na Nizozemsko, tam so živila in tobak cenejši. Ena od novih zanimivosti pa je tudi soba za skype.



Michael je zapornik s severa Poljske, obsojen na Norveškem, tam ni imel skypa, zato se odločil za premestitev na Nizozemsko. »Žena skrbi za štiri otroke in si ne more privoščiti obiskov, zato sem si izbral ta zapor, da se z družino ne samo pogovarjam po telefonu, ampak jo lahko tudi vidim.« In kaj bo z zaporom čez nekaj let, ko bodo Norvežani odšli? Pazniki že vedo, da bodo v naslednjem letu zaprli en zapor v vasi, a ne vedo, katerega. Zapor je na območju, ki mu pravijo nizozemska Sibirija, kraj, v katerega so v 19. stoletju prignali potepuhe, prostitutke, sirote in druge neželene. Vojaški general je v Veenhuiznu osnoval kolonijo, ki bo, je verjel, izkoreninila siromaštvo. Po besedah nekega demografa ima kar milijon Nizozemcev prednike, ki so bili pregnani v to kolonijo. Pisateljica Suzanna Jansen, njenega deda so tja poslali zaradi prosjačenja, meni, da bi se to lahko primerilo komur koli: »Tega se moramo spomniti, ko pomislimo na one za rešetkami.«