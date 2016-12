Prababica zadela milijone

Konec 60. let se je Lois Olsen vselila v novo hišo v majhni ribiški vasi v kanadski Alberti in bila presrečna. »Mislila sem, da sem v nebesih, imela sem tekočo vodo in telefon,« se spominja.



Ko je 80-letnica v začetku meseca ugotovila, da je na loteriji zadela neverjetnih 50 milijonov dolarjev (več kot 35 milijonov evrov), je prav dobro vedela, kaj bo z denarjem. »Za mojo družino bo, precej jim bo pomagalo. Zame pa, jaz sem prestara za to, bolj bi mi bilo všeč, če bi zadela pred dvajsetimi ali tridesetimi leti.« Olsenova je za velikanski dobitek izvedela med nakupovanjem v lokalnem supermarketu. Tam stoji tudi avtomat, na katerem je mogoče preveriti, ali si kaj zadel. Na zaslonu se je izpisalo, da je zadela 15 dolarjev. »Listič sem vzela ven in ga spet vtaknila v režo. Kazalo je 500 dolarjev,« je povedala Olsenova ta teden, ko je prevzela velikanski ček. »Uslužbenki sem rekla, da je nekaj narobe z aparatom.« Uslužbenka ji je priskočila na pomoč, rekla ji je: »Ni, ravno ste zadeli 50 milijonov.« Olsenova je ostala brez besed, se je pa začela tresti: »Zgrabila sem živila in odšla.«



Novica se je razširila kot požar po vasi Irma, kjer živi 450 ljudi. »Izogibala sem se medijem,« se zasmeje in doda, da se je v vas pripeljala teve ekipa in ljudi spraševala o novem milijonarju. »Nič niso povedali, uspelo mi je pobegniti od doma, brez vsega.«



No, zdaj dobro ve, kaj bo z denarjem: še kako prav bo prišel njenim trem otrokom, devetim vnukom in osmim pravnukom, zanjo, pravi, je prišel prepozno. »Kdo ve, koliko let sem molzla na roke, potem smo le dobili aparat. Kakšnih 25 let smo imeli krave pa nekaj prašičev, redila sem piščance, purane, vse sem imela. Težko delo je bilo.« Pa je novinarje vseeno zanimalo, ali si kaj želi. Morda bo zamenjala avto, zdajšnji ima že enajst let. »Mislim, da si bom kupila enoprostorca, nekaj višjega, da bi lažje vstopala in izstopala. To bo večji nakup.« Sicer pa se bo spremenilo le malo, pravi: »Denar zame ne bo pomenil velike spremembe. Tudi težki časi so za mano,« pravi in z nasmehom doda: »No, zdaj jih ni.«