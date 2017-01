Pozor, seizmologi napovedujejo: prihajajo močnejši potresi

LJUBLJANA – Seizmična dejavnost, ki se je začela s hudim potresom 24. avgusta lani v osrednji Italiji, očitno ne pojenja. Posebna komisija pri italijanski civilni zaščiti je posvarila pred možnostjo močnejšega potresa, tudi magnitude 6 do 7, in opozorila na problem varnosti kritične infrastrukture, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijanska nacionalna komisija za napovedovanje in preprečevanje velikih tveganj, v kateri so številni strokovnjaki s področja seizmologije, vulkanologije, meteorologije, plazenja ter nuklearnih, kemijskih in drugih tveganj, je v posebni izjavi danes opozorila na možnost »novih dogodkov, tudi še bolj intenzivnih«, na območjih, ki so jih v preteklosti že prizadeli potresi.

»Seizmična dejavnost, ki se je začela s potresom 24. avgusta lani v osrednjih Apeninih in nadaljevala z močnejšimi sunki 26. in 30. oktobra lani ter z zadnjim 18. januarja letos, se očitno ne umirja,« ugotavlja komisija. Ob tem svarijo pred še »intenzivnejšimi dogodki«, kot je bil lanski potres, ne izključujejo niti možnosti potresa magnitude 6 do 7. Strokovnjaki so med drugim izpostavili problem varnosti na kritični infrastrukturi na potresno ogroženem območju, predvsem so opozorili na velike jeze.

Največ možnosti za nove seizmične dogodke naj bi imela nekatera območja ob prelomnici Vettore-Gorzano, ki je »kriva« za vse potrese zadnjih mesecev, navaja Ansa.

Osrednjo Italijo je 24. avgusta lani prizadel katastrofalen potres z magnitudo 6, v katerem je umrlo 298 ljudi, 3000 jih je ostalo brez strehe nad glavo. Najbolj je prizadel dežele Umbrija, Lacij in Marke, opustošil pa kraj Amatrice, kjer je zahteval več kot 230 življenj. Vlada je škodo ocenila na najmanj štiri milijarde evrov.

Italijani tudi še niso pozabili hudega potresa, ki je 6. aprila 2009 stresel L'Aquilo. V njem je umrlo skoraj 300 ljudi, poškodovanih in uničenih je bilo na tisoče hiš, mnogi prizadeti v potresu še danes živijo v šotorih, saj se obnova nikoli ni končala.

Po potresu leta 2009 je tožilstvo med drugim sprožilo preiskavo zoper takratne člane italijanske nacionalne komisije za napovedovanje in preprečevanje velikih tveganj. Leta 2012 je sodišče v L'Aquili sedem italijanskih znanstvenikov in strokovnjakov tudi spoznalo krive uboja iz malomarnosti, ker da so spomladi 2009 podcenili smrtonosni potres, in jih obsodilo na šest let zapora. Prizivno sodišče je sicer dve leti kasneje to obsodbo razveljavilo. Kljub temu je imela Italija po tem procesu precej težav s popolnitvijo mest v komisiji z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki.

Zaskrbljenost italijanskih strokovnjakov za varnost jezov izvira tudi iz izkušenj; 9. oktobra 1963 je namreč plaz v Vajontu na meji med deželama Veneto in Furlanija-Julijska krajina, ki je zdrsnil z gore Tok v akumulacijsko jezero za takrat največjim jezom na svetu, povzročil vodni val, ki je pod seboj pokopal mesto Longarone in več vasi. V sedmih minutah je umrlo skoraj dva tisoč ljudi.