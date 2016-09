Povsem enake trojčice ločijo po barvi trakov

Celo starši se pogosto zmotijo pri prepoznavanju svojih trojčic Ffion, Maddison in Paige Gilbert. Prikupne triletnice iz Pontypoola na jugu Walesa so začele hoditi v vrtec. Njihove vzgojiteljice so se znašle v hudi zagati, saj jih preprosto niso znale ločiti. Zato so vsaki nadele trak za lase druge barve. Da bo stvar še bolj preprosta, je prva črka vsake barve enaka prvi črki dekličinega imena: Ffion nosi barvo fuksije, Maddison mentola, Paige pa vijolično (purple po angleško). »Že ko so bile čisto majhne, smo jih označili z barvami – tako smo lažje sledili, katera je že bila nahranjena. Vendar lak za nohte v šoli in v vrtcu ni dovoljen, zato smo morali najti nov način. Vsaka ima trak in gumico za lase v svoji barvi, ki se začne s prvo črko njihovega imena,« je povedala njihova 35-letna mama Karren. Z 38-letnim očetom Ianom sta učiteljem predstavila barvno označevanje, ki sta se ga naučila od osebja osnovne šole na ulici George. Če se kdo zmede, lahko vpraša tudi njihovo starejšo sestro Faye, ki je stara sedem let in obiskuje isti vzgojnovarstveni zavod. »Trojčice so zelo vesele, da so začele hoditi v vrtec, potem ko so pred enim mesecem dopolnile tri leta. Imajo enake šolske uniforme, zato jih ljudje še težje ločijo. Na jopice so jim napisali imena, a seveda ne morejo biti oblečene ves dan. Trakovi in gumice različnih barv tako pomagajo tudi njihovim vrstnikom. Upam, da se bodo navadili na njihove obraze in začeli ločevati razlike, tako da bomo lahko barvno označevanje opustili.« Trojčice so bile spočete povsem naravno iz enega jajčeca, verjetnost, da se to zgodi, je ena proti 160.000. Rodile so se dva meseca prezgodaj s carskim rezom. Starši so vsak teden porabili 120 plenic in 84 stekleničk umetnega mleka. Deklice so nedavno postale zvezdnice, saj nastopajo v televizijski seriji Stella, kjer upodabljajo isto osebo.