Poveljniška ladja čaka goste na morskem dnu

PULJ – Ker potapljaški turizem v nekaterih svetovnih morjih doživlja neverjeten razmah, na Hrvaškem razmišljajo tudi o teh priložnostih. Toda v Jadranskem morju ni veliko potopljenih ladij ali letal, zato nekateri predlagajo namerno potopitev ladij. Sčasoma še tako povprečne postanejo atraktivna potapljaška zanimivost, saj se po navadi potopijo na manjših globinah in območjih s peščenim dnom, ki so siromašna s podmorskim življenjem. Morsko rastlinstvo in živalstvo tako ladjo spremenita v veliko zanimivost.



To so v določenih državah ugotovili že pred časom: Američani so ob zahodni obali Floride potopili več kot 300 ladij, med njimi celo letalonosilko! V New Jerseyju je potopljenih 200, podobno je v Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Južni Koreji. Ustvarili so velike podmorske komplekse, ki jih vsak dan obišče na desettisoče potapljačev. V Egiptu samo ena potopljena ladja – Tistelgorn – prinese večji letni prihodek kot vse vstopnice za ogled piramid. Na Hrvaškem pa ne vedo, kaj bi z odsluženimi ladjami. Najbližje rezališče je v Turčiji, a transport do tja je dražji, kot bi lastnik dobil s prodajo starega železa. Zato, razmišljajo nekateri, bi bilo potapljanje ladij boljša rešitev, ki bi prinesla večkratno korist in tudi zaslužek mnogim.



Hrvaška zakonodaja potop ladje pozna, vendar bi jo lahko potopili le v izjemnih razmerah. Kako to narediti in ali se to sploh sme, pa ni opredeljeno. Zaradi zakonskega vakuuma jim je v Pulju, ob zahodni obali rta Kamenjak, šele maja letos uspelo potopiti Vis, ki je bil svojčas poveljniška ladja Jugoslovanske vojne mornarice. Kupil jo je puljski podjetnik Arsen Brajkovič, ki je ladjo, dolgo 57 metrov, prvotno nameraval preurediti v superluksuzno jahto, a bi bil projekt vreden 10 milijonov evrov. Zato se je odločil, da jo bo potopil in iz nje naredil atraktivno potapljaško točko. Pred tem so jo popolnoma odmastili in z nje odstranili vse, kar bi lahko povzročilo onesnaženje. V nekaj letih, ko bosta morsko rastlinje in živalstvo naredili svoje, bo postala svojevrstna potapljaška zanimivost, ki leži na 30 metrih globine.