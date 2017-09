Potres v Severni Koreji: je kriva eksplozija?

PEKING – Kitajski seizmologi so danes zabeležili potres z magnitudo 3,4 v Severni Koreji, pri čemer bi lahko po ocenah strokovnjakov šlo za posledico eksplozije. Potres so zabeležili v bližini kraja, kjer je Pjongjang v začetku septembra izvedel šesti jedrski poskus.

Tresenje tal so zaznali ob 10.30 po srednjeevropskem času, žarišče pa je bilo na površju Zemlje, je na svoji spletni strani zapisala kitajska seizmološka služba.

Južnokorejske meteorološka služba je medtem sporočila, da je šlo po njenih prvih ocenah za običajen potres.

Potresi v Severni Koreji so sicer v zadnjem času kazali na jedrske poskuse, zadnjega in doslej najmočnejšega je Pjongjang izvedel 3. septembra. Po tem poskusu so zabeležili potres z magnitudo 6,3.

Varnostni svet ZN je proti Pjongjangu v odzivu na poskus prejšnji teden sprejel nove sankcije, s katerimi je med drugim omejil izvoz nafte v Severno Korejo. A Pjongjang je še po najnovejših sankcijah izstrelil balistično raketo srednjega dosega čez japonsko ozemlje.

V zadnjih dneh se je znova zaostrila tudi besedna vojna med ZDA in Severno Korejo. Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Pjongjangu zagrozil s »popolnim uničenjem«, če se bodo morale ZDA braniti.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v odzivu dejal, da so Trumpove izjave »najhujša oblika vojne napovedi v zgodovini« in da bo Pjongjang razmislil o najhujših protiukrepih proti ZDA doslej. Severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho pa je zagrozil z novim jedrskim poskusom.