Potres udaril istega dne kot pred 32 leti

CIUDAD DE MEXICO – V Mehiki so se v torek znova tresla tla. Tokrat je potres z magnitudo 7,1 povzročil strahovito razdejanje, saj je samo po prvih podatkih umrlo najmanj 217 ljudi, med njimi skoraj polovica v prestolnici, številka pa še zdaleč ni dokončna. Neverjetno je, da se je zgodilo na isti dan kot pred 32 leti, ko je ta srednjeameriška država doživela najbolj uničujoč potres v svoji zgodovini, z okrog 10.000 mrtvimi, in dva tedna po potresu, ki je prizadel jug države in zahteval 100 žrtev.

11 otrok so rešili v noči na sredo.

Tragedija je še toliko bolj pretresljiva, ker se je podrla tudi Šola Enriqueja C. Rebsamena, umrlo je najmanj 22 otrok in dva odrasla, še vedno pa pogrešajo približno 30 otrok in 12 odraslih. V okolici šole mrgoli reševalcev in strojev ter seveda obupanih staršev. »Ves čas prinašajo ven otroke, jaz pa ne vem ničesar o hčerki,« je na robu obupa 32-letna Adriana D'Fargo, ki čaka novice o svoji sedemletnici. Sredi noči so našli tri preživele malčke, skupno so rešili 11 otrok.

V mestu z 20 milijoni prebivalcev je zavladal kaos, iz stavb se krušijo fasade, padajo reklamne table in uničujejo parkirane avtomobile. Epicenter je bil 160 kilometrov jugozahodno od prestolnice v globini 51 kilometrov. Večina mesta je brez elektrike ali vode, ljudem, ki so noč preživeli na ulici, je na pomoč priskočila tudi vojska, ki poskuša z mitraljezi vzdrževati red in mir.