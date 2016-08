Poslovil se je Slovenec, oče največjega civilnega letala

SEATLLLE – V torek je v Seattlu v zvezni državi Washington v 96. letu starosti umrl Joe Sutter, oče boeinga 747, največjega civilnega letala za prevoz potnikov do rojstva konkurenčnega airbusa A380. Sin zlatokopa in mesarja Franca Suhadolca z Dobrove pri Ljubljani je neko popoldne sredi 60. let prejšnjega stoletja na kos papirja skiciral značilno kupolo letala, ki v očeh potnikov, poleg upokojenega concorda, še danes velja za najbolj atraktivno letalo na svetu, ikono dolgih potovanj.



Veliki letalski inženir, inovator in konstruktor pri Boeingu se je rodil 21. marca 1921, leta 1943 je končal študij aeronavtike na Univerzi v Washingtonu, nato je do konca vojne služil v ameriški mornarici na rušilcu. Bil je glavni inženir pri gradnji boeinga 747, vodil skupino 4000 inženirjev, zato se ga je prijel vzdevek oče boeinga 747. Leta 1986 so ga povabili v komisijo, ki je proučevala nesrečo raketoplana challenger, za njegov 90. rojstni dan so glavno stavbo razvoja pri Boeingu poimenovali Joe Sutter Building.



Čeprav se je rodil v ZDA in živel ameriško življenje, ni nikoli pozabil slovenskih korenin. Zlasti v pokoju je nekajkrat obiskal Slovenijo in iz spomina obudil nekaj besed: »Potica je še vedno najboljša,« nam je povedal ob obisku leta 2002. Med drugim je nekaj skupinam študentov strojništva ljubljanske univerze omogočil obisk in ogled proizvodnje boeingov, pozornost brez primere.



Sutter je med drugim izjemno cenil ruske letalske inženirje, do razvoja Airbusovega velikana A380 pa je bil spoštljivo zadržan, menil je, da je prevelik. Za omizjem smo ga presenečeno pogledali, češ, mar niste vi v šestdesetih skonstruirali največjega na svetu. Osiveli mož je z roko segel po maketi A380 in nam mirno povedal, da mu ni všeč dvopalubna kabina z diagonalno razvrščenimi osmimi vrati, ki za vkrcavanje niso potrebna, temveč služijo le za primer nujne evakuacije. Joe je imel za to svoje razloge, priznal je, da so tudi oni najprej razmišljali o dvopalubniku, pa so se zaradi težavnega reševanja odločili za širokotrupno letalo. No, tehnologija je šla naprej, A380 leti, a prav vsi na svetu priznavajo, da je Joe s skicirko kupole pognal civilno letalstvo v moderno dobo.