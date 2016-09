Poslovil se je nekdanji predsednik

RIM – V starosti 95 let je umrl nekdanji italijanski predsednik Carlo Azeglio Ciampi, je danes sporočil italijanski premier Matteo Renzi. Ciampi, ki velja za enega od ustanoviteljev moderne Italije, je »služil Italiji s strastjo«, je na twitterju zapisal Renzi. Zunanji minister Paolo Gentiloni pa je Ciampija označil za velikega državnika.

Ciampi, ki se je rodil 9. decembra 1920 v Livornu, je bil tudi pravnik, bankir, častnik in književnik. Italiji je predsedoval med letoma 1999 in 2006, v letih 1993 in 1994 pa je bil tudi njen premier.