Porušili bodo Hitlerjevo rojstno hišo, namesto nje pa zgradili to ...

BRAUNAU – Avstrija bo v kraju Braunau porušila rojstno hišo nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, je danes sporočil avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka. Na njenem mestu bodo postavili novo stavbo in v njej uredili karitativne dejavnosti oz. jo bodo uporabljale oblasti, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal minister. Kot je pojasnil, mu je tako svetovala posebna strokovna komisija, pa tudi sam se s tem strinja. V torek bo v parlamentu sprožil ustrezno pobudo, da bodo zamisel lahko izvedli. Za to je namreč treba izvesti proces razlastitve in določiti odškodnino sedanji lastnici te hiše, ki je pod spomeniškim varstvom. Tako je sredi julija načeloma odločila tudi avstrijska vlada.

Razlastitev

Avstrijska vlada si je že vse od leta 1984 prizadevala za nakup te hiše Braunauu blizu meje z Nemčijo, kjer je bil leta 1889 rojen kasnejši firer, ki je zanetil drugo svetovno vojno. Toda lastnica hiše je to ves čas zavračala, zdaj pa jo bo očitno doletela razlastitev. Poleg tega je spomeniško zaščitena, zato mora njeno rušitev s posebnim zakonom podpreti avstrijski parlament. Hišo naj bi zdaj porušili do kleti, ki bo lahko ostala, nad njo pa bodo zgradili novo stavbo.

Spomini na zločinski sistem

Sobotka je zatrdil, da želi na vsak način preprečiti, da bi Hitlerjeva rojstna hiša postala »svetišče« neonacistov. Na vprašanje, ali s tem morda ne bodo uničili zgodovinske dediščine iz nacističnih časov, je Sobotka odgovoril, da ima Avstrija veliko mest spomina na nekdanji zločinski in uničevalni sistem. »Naša kultura spominjanja deluje, npr. v koncentracijskem taborišču Mauthausen ter hišah zgodovine v St. Pöltnu in na Dunaju. Še naprej bomo podpirali tudi znanstveno raziskavo nacističnega obdobja,« je še povedal avstrijski notranji minister.