Poročni dan rešili gasilci

Gasilci so prav zares pravi junaki, rešujejo življenja, pomagajo, kadar mačka zleze previsoko na drevo, na pomoč pa priskočijo tudi nevestam: damo v dolgi beli obleki pa tudi njene družice, ki so bile udeležene v prometni nesreči, so pravočasno pripeljali pred cerkev, pred oltar, pomagali so si s prižganimi lučmi in sirenami.



Prostovoljni gasilci iz krajev Wallacia in Regentville zahodno od Sydneyja (Novi Južni Wales) so v soboto hiteli na pomoč v prometni nesreči, ko so prispeli, pa so ob cesti zagledali prelepo nevesto Anito Cole v dolgi beli obleki in njene družice v modrem. Limuzina, s katero so se peljali proti cerkvi, je bila uničena, od zadaj se je vanjo zaletelo neko vozilo. Gasilci so najprej odklopili akumulator in preverili, ali ni kdo poškodovan, potem pa šli v akcijo: nevesta je pač imela pomembnejše delo kot stati ob cesti. Poskrbeli so, da je pravočasno prišla na svojo poroko.



Gospa Cole je takoj, ko je utegnila, fotografije objavila na družabnih omrežjih in se tako tudi javno zahvalila gasilcem za srčno pomoč. »Najin poročni dan se ni začel najbolje, a sva vendarle imela super noč, hvaležna sva, da nihče ni bil huje ranjen, in hvala vsem, ki so se ustavili in nama pomagali,« je zapisala o gasilcih, zaradi katerih je pravočasno prišla na svojo poroko. Objava je imela seveda velik odziv, gasilci pa želijo mladoporočencema vse najlepše.