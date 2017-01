Poročilo obveščevalcev vznemirja: Rusi naj bi imeli Trumpa v pesti

WASHINGTON – Ameriko pretresa škandal, ki je povezan z nedavnimi predsedniškimi volitvami. Pojavilo se je namreč poročilo, ki ga je pripravil bivši britanski obveščevalni operativec, v njem pa trdi, da so ljudje iz Trumpove kampanje imeli močne in globoke povezave z Rusi. Med tem so menda tudi Rusi prejeli informacije, s katerimi naj bi v pesti držali bodočega predsednika ZDA. S temi podatki bi lahko Rusija tudi izsiljevala Trumpa.

Poročilo naj bi med političnimi krogi krožilo že nekaj časa, vendar razen nekaj podrobnosti, njegova celotna vsebina še ni znana. Ves dokument naj bi bil spisan na 35 straneh.

Pravilno napovedani dogodki?

Po poročanju britanskega Guardiana naj bi bil republikanski senator John McCain kopijo poročila v začetku decembra izročil direktorju FBI Jamesu Comeyju. Britanski obveščevalec naj bi veljal za zanesljiv vir, ki sedaj deluje kot zasebni svetovalec. »Gre za zanesljivo, natančno in zelo dobro obveščeno osebo. Je ugleden in ima številne stike v Rusiji,« je vir razkril britanskemu časniku.

V poročilu še piše, da so dogodki od 20. junija do 20. oktobra 2016 natančno napovedani in so se kasneje izkazali za resnične. V nekem delu piše, da je Kremelj kar pet let pripravljal teren in da podpira Trumpa. V Rusiji naj bi dobil različne nepremičninske posle, ki so bili povezani z ohranitvijo svetovnega prvenstva v nogometu za leto 2018 v Rusiji. Trump in njegovi sodelavci naj bi redno prejemali informacije o političnih tekmecih naravnost iz Kremlja.

Najšokantnejša pa je trditev, da je ruska obveščevalna služba FSB zbrala tudi dovolj informacij o Trumpu, s katerimi bi lahko v prihodnosti izsiljevali ameriškega predsednika. Nekatere izmed informacij se nanašajo na november 2013, ko je bil Trump v Moskvi na izboru za miss universe. Takrat naj bi ga v Moskvi in Sankt Peterburgu ujeli med »spolnimi perverznostmi« in v družbi ljudi, ki delujejo pod okriljem FSB.

Pritiski na FBI

Trumpa in njegovo osebje naj bi spremljal tudi FBI in odkril, da so bile štiri osebe iz njegove kampanje v stikih z ruskimi uradniki. Za zdaj o tem ni uradnih podatkov. Vez med Rusijo in Trumpom naj bi bil Carter Page, ki so ga v Rusiji videli le dan po Trumpovi zmagi. Tam se je srečal z »vodilnimi politiki in misleci,« preiskavo glede ruskega vpliva na volitvah pa je označil za lov na čarovnice.

CNN je v torek poročal, da FBI mesec dni po prejemu omenjenega poročila še proučuje njegovo verodostojnost, saj so v dokumentu menda že našli nekaj napak. Po oceni Guardiana pa je informacija o poročilu, ki se je pojavila le 10 dni pred inavguracijo Trumpa eksplozivna in bo imela posledice.

FBI običajno ne komentira protiobveščevalskih preiskav, ki so v teku, vendar naj bi se v tem primeru znašli pod močnim pritiskom demokratične stranke, pritiskajo pa tudi republikanci. Nekateri kot argument navajajo, da je Comey le 11 dni pred volitvami javnost obvestil o preiskavi elektronske pošte Hillary Clinton.