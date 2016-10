Policisti tatici skuhali kosilo

Italijanski policisti, ki so avgusta takole kuhali za osamljena zakonca, so spet dokazali, da imajo veliko srce. Foto: Polizia di Stato

RIM – Italijanska policija se je usmilila ženske, ki so jo ujeli pri kraji: ugotovili so namreč, da je nezaposlena in nima dovolj denarja, da bi si kupila hrano, ter da že nekaj dni ni jedla.

Enainšestdesetletnica je bila obupana, s police v trgovini je vzela nekaj hrane, med drugim zavojček piškotov in pločevinko tune, vse skupaj je naneslo za 14 evrov, a denarja ni imela, pa še ujeli so jo pri početju, poročajo italijanski mediji. Lastnik trgovine jo je zadržal in poklical policijo; ko je ta prišla, je ženska planila v jok. Policistom je povedala, da je izgubila službo, nove ne najde, čeprav se trudi, zaradi tega pa se bori za preživetje, saj je za državno pokojnino še premlada. Ker ne dela, nima denarja, ker nima denarja, si ne more kupiti hrane, je povedala policiji in še, da že nekaj dni ni jedla.

