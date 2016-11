Policija pregleduje več kot 200 stanovanj osumljenih podpore džihadizmu

BERLIN – Nemška policija je danes v več kot 200 stanovanjih in uradih v desetih zveznih deželah izvedla racije in hišne preiskave v okviru preiskave islamistične skupine Resnična vera zaradi suma podpore skrajni skupini Islamska država in spodbujanja sovraštva.

V operaciji, ki so jo začeli ob zori, sodeluje več sto policistov, ki preiskujejo stanovanja in urade članov ter privržencev skupine na zahodu države in v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obveščevalna služba jih bremeni, da poveličujejo džihad in teroristične napade. Po obveščevalnih podatkih je okoli 140 članov skupine odšlo v Sirijo in Irak, da bi se pridružili Islamski državi.

Gre za salafistično skupino. Salafisti verjamejo v tradicionalno razlago islama na podlagi šeriatskega prava. Pred časom je skupina sprožila sporni projekt razdelitve 25 milijonov izvodov Korana v Nemčiji.

Podrobnosti operacije bo danes dopoldne predstavil nemški notranji minister Thomas de Maiziere.